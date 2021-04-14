الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي يعلن عن شراكة مع تحالف ابتكارات الأوبئة لتعزيز أبحاث تصنيع اللقاحات

الاتحاد الإفريقي يعلن عن شراكة مع تحالف ابتكارات الأوبئة

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، و"تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة" (CEPI)، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات البحث وتطوير اللقاحات وتصنيعها في إفريقيا.

 

وأوضح الاتحاد الإفريقي، في بيان صادر عن مقره الرئيسي في أديس أبابا، أن هذا التعاون جزء رئيسي من استراتيجية "تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة" للتعامل مع الأوبئة والجوائح طويلة المدى، التي تم الإعلان عنها في مارس 2021، والتي يهدف التحالف في إطارها إلى العمل مع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتطوير البنى التحتية والخبرة لإجراء التجارب الوبائية والسريرية والدراسات اللازمة للنهوض بتطوير اللقاح، ودعم نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرة التصنيعية الوطنية والإقليمية التي ستمكن البلدان من الحصول على الملكية الكاملة لأمنها الصحي الوطني.

 

وقال مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض الدكتور جون نكينجاسونج: "الشراكة الموثوقة ستكون حاسمة في النهوض بأجندة تصنيع اللقاحات في القارة، وترمز الشراكة مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إلى التعاون للمساعدة في الاستجابة لتهديدات الأمراض المعدية وضمان الأمن الصحي لإفريقيا".

 

من جهته، قال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، إن الشراكة تستهدف بناء قدرات البحث والتطوير والتصنيع في جميع أنحاء إفريقيا، والاستجابة للتهديدات المعدية الناشئة والمتجددة، من خلال بناء المرونة الإقليمية وتعزيز الأمن الصحي في القارة، لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية التي يمكن أن تحدثها الأمراض المعدية الوبائية على السكان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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