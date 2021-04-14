تنفيذًا لخطة التحول الرقمي.. تجهيز 17 معملا بـ«طب وتمريض» حلوان

ضمن سعيها لتكون إحدى جامعات الجيل الرابع

نفذت جامعة حلوان تجهيزا لـ 8 معامل بكلية الطب، بطاقة 656 طالبا، و9 معامل بكلية التمريض بطاقة 400 طالبا لتغطية القطاع الصحي بالكامل بالإضافة لعدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي، تنفيذًا لخطة التحول الرقمي وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب وفي إطار سعي الجامعة لتكون إحدى جامعات الجيل الرابع، جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذ الدكتور مختار بكر، مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة التحول الرقمي، و الأستاذة الدكتورة منى نصر، المدير التنفيذي لمعلومات جامعة حلوان "CIO"، والأستاذة الدكتورة سامية جامع، مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

- خطوات سريعة للتحول الرقمي

و قال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي، و من خلال السعي لميكنة الخدمات المقدمة لجميع منتسبي الجامعة، إلى جانب عقد الامتحانات الإلكترونية للقطاع الصحي، و تفعيل الإيميل الجامعي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي تزامنا مع ما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد من تحديات، و استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية في تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصر الرقمية.

- تنفيذ منظمة الاختبارات الإلكترونية

من جهته أكد مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة التحول الرقمي، أن تجهيز هذه المعامل يأتي في إطار سعى الجامعة على تنفيذ منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية، وتأكيدًا على أن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

في السياق ذاته وجهت مدير التنفيذي لمعلومات جامعة حلوان "CIO"، الشكر للأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، على دعمه وتشجيعه الدائم، و أنه تم التجهيز على أعلى مستوى من أنظمة المراقبة والإطفاء والتحكم المركزي، وقد تم توريد أولى دفعات الأجهزة من المجلس الأعلى الجامعات.