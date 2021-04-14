عقد 3 ندوات  ضمن مبادرة «الخلفة مسؤولية»  بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالجهود التى تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء محافظة البحيرة وكذا تمكين المرأة والشباب عن طريق إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظ، ومن خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة .

وفى إطار سلسلة ندوات الحملة التثقيفية "الخلفة مسؤولية - شارك في التنمية" برعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والتى تنظمها وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تم تنظيم ٣ ندوات بمراكز بدر وابو المطامير وَايتاي البارود بالتعاون مع التضامن والتأمين الصحي وجهاز تنمية المشروعات والأوقاف والإدارات التعليميه بتلك المراكز كانت أحداها لمكلفات الخدمه العامه بنادي بدر الرياضي وندوة بعنوان «القضية السكانية واثارها» بقاعة الشباب والرياضة بوحدة قرية صفط الحرية بمركز ومدينة ايتاي البارود وندوة أخرى بزاوية صقر بمركز أبوالمطامير،تضمنت الندوات مدى خطوره الزياده السكانية وتوضيح أهمية تنظيم الأسرة والتباعد بين عدد مرات الولاده، كما تم تناول أبعاد الزياده السكانيه وكيفية اختيار الزوج في الاسلام وأسس ومعاير اختيار الزوج وكذلك صحه دعم المرأه وأهميه التعليم ومحو الاميه فى محافظة البحيرة.

وكان قد تم عقد أمس الثلاثاء، ندوتين بمركزى حوش عيسى وابوحمص تضمنت مدى خطورة الزيادة السكانية مع توضيح أهمية تنظيم الاسرة وعدد مرات الولاده، كما تم تناول أبعاد الزياده السكانيه وكيفية اختيار الزوج في الاسلام وأسس ومعاير اختيار الزوج وكذلك صحه دعم المرأه وأهميه التعليم ومحو الاميه فى محافظة البحيرة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه وجه باستمرار عمل تلك الندوات والمؤتمرات التي يتجول جميع مدن وقرى محافظة البحيرة خلال الفترة المقبلة.