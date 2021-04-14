مطبخ للخيرو توزيع «العيش والبليلة» مجانا في رمضان بالوادي الجديد

في مبادرات خيرية شبابية خلال الشهر الكريم

كثرت المبادرات الخيرية بمحافظة الوادي الجديد، في بداية شهر الخير والغفران ليتسابق الجميع من أجل إفطار الفقراء والأيتام والمساكين، بنية رفع البلاء والوباء عن مصرنا الغالية، و بدأ الأهالي في المدن والقرى بتفعيل مبادرات خيرية قبل وبعد الإفطار لإحياء روح المحبة والتآلف والتقرب من الأحباب بعد غياب طويل.

- توزيع الخبز في قرية المعصرة

ففي قرية المعصرة أعلن أحد أصحاب المخابز عن تنفيذ مبادرة خيرية، لتوزيع الخبز مجانا لجميع أهالي القرية والقرى المجاورة لإحياء روح التآلف والمحبة بين الأهالي، حيث يكثر في شهر الخير والعطاء شهر رمضان المبارك فعل الخيرات والأعمال الصالحة، طلباً للأجر والثواب المضاعف ويختلف الناس في فعل الخيرات، ومساعدة الآخرين على حد سواء.

وفي قرية أسمنت تم تنفيذ مبادرة توزيع الفول والبليلة مجانا على أهالي القرية لتناولها في وجبة السحو، علاوة على توزيع كراتين وسلع أساسية من الجمعية الخيرية للمحتاجين والفقراء وهي من أهم الأعمال الخير التي يقوم بها أهالي القرية من المبادرات الخيرية ورحلة العطاء التي لا تنتهي، كما تتسابق الجمعيات الخيرية والشرعية على تنفيذ مطبخ الخير الذي يقوم بتوزيع وجبات على 20 ألف أسرة خلال شهر رمضان ليكون بديلا عن موائد الرحمن التي توقفت بجميع محافظات مصر لما تواجهه البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد

- إقامة مطبخ الخير للسنة الثانية

من جهته قال محمد حسان، رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الخير بمركز الداخلة، أنه يتم تنفيذ مطبخ الخير بالحمعية للمرة الثانية لتقديم الوجبات مطهية وطازجة لليتامى، والمساكين، والأرامل، والمحتاجين من أهالي المحافظة علاوة على المغتربين، و تقدم الجمعية وجبة كاملة ودسمة تحتوي على أرز، ونوع من الخضر، وسلطة خضراوات، ولحم أو دجاج ونوع من أنواع الفاكهة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الخير بمركز الداخلة، إلى أن مطبخ الخير مفتوح طوال شهر رمضان لمن يحتاج من الأهالي من غير القادرين على الشراء، مضيفا أن جميع الجمعيات الأهلية والخيرية والشرعية تنفذ مطبخ الخير بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبدعم من رجال الأعمال والمتبرعين على حساب الجمعيات ليصل الدعم لمستحقيه ولرفع المعاناة عن كاهل الأسر المحتاجة.

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