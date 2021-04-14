تعود خيم رمضان من جديد بعد قرار الدولة بعودة التجمعات والحفلات مع الإجراءات الاحترازية، واختير الفنان حكيم ليكون نجم الخيم هذا العام.

ويفتتح حكيم بعد غد الجمعة القادم 4 رمضان أقوي خيمة رمضانية (The Garden) في مدينة الرحاب، بحضور جماهيري.

ويقدم الفنان حكيم مجموعة من الأغنيات المتنوعة ومنها أغنيته الشهيرة رمضان كريم التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية. باعتبارها أهم الأغنيات التي أنتجت وتناولت الشهر الكريم في الفترة الأخيرة.

كما يقدم النجم حكيم باقة من أحدث وأجمل أغانيه التي أحبها الجمهور.

حكيم يفتتح أكبر خيمة رمضانية في الرحاب

حكيم يفتتح أكبر خيمة رمضانية في الرحاب