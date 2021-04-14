«الوزراء» يكشف حقيقة نقص حصة الزيت للفرد على البطاقات التموينية

التموين: صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء ،عن نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت أنه يتم صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعي دون أي نقص، حيث يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت ، بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن.

وتوضح رئاسة الوزراء يوميا الشائعات المتداولة دائما على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، حيث تؤدي إلى البلبلة وإثارة الفوضى المعلوماتية بين المواطنين وبعضهم لذلك تعمل بالتصحيح اليومي لما يتم تداوله بشكل فوري وسريع بواقع واثباتات حقيقية.