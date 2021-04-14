الأربعاء 14 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعي

«الوزراء» يكشف حقيقة نقص حصة الزيت للفرد على البطاقات التموينية

الزيت التمويني
الزيت التمويني

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء ،عن نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت أنه يتم صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعي دون أي نقص، حيث يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت ، بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن.

وتوضح رئاسة الوزراء يوميا الشائعات المتداولة دائما على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، حيث تؤدي إلى البلبلة وإثارة الفوضى المعلوماتية بين المواطنين وبعضهم لذلك تعمل بالتصحيح اليومي لما يتم تداوله بشكل فوري وسريع بواقع واثباتات حقيقية.

مجلس الوزراء حصة الزيت الزيت البطاقات التموينية ابريل المجمعات الاستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم إفطار مريض كورونا وكفارة الصيام لمن لم يستطع قضاء ما عليه؟ (فيديو)

27 يوليو.. الحكم بطعون الإعدام والمؤبد لقيادات الإرهابية فى «التخابر مع حماس»

ماتت حماته فاستولى على معاشها 7 سنوات

قائد القوات البحرية يبحث مع نظيره الأمريكي دعم التعاون العسكري

من هو ضيف رامز جلال في «رامز عقله طار» اليوم الأول من رمضان 2021

شرطة المسطحات تحبط ترويج 80 طن أغذية فاسدة في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الصائمين من الإفطار قرب المسجد الأقصى

تفاصيل استهداف إيران لسفينة إسرائيلية في مياه الخليج