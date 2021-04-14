«رانيا» تتقن فن الهاند ميد لتصنع فوانيس من الخرز (فيديو)

تهوى الخرز بأشكاله المختلفة، استغلت جائحة كورونا وأوقات الحظر لتتعلم صناعة "الهاند ميد"، خصصت وقتا من يومها لمشاهدة هذا الفن بإحدى قنوات يوتيوب.

حظر كورونا

"بحب الخرز وأشكاله وقررت أستغل اوقات الحظر بسبب كورونا في صناعه الهاند ميد"، بتلك الكلمات بدأت ابنة مطروح رانيا صلاح الدين حديثها لـ"الدستور" موضحة أنها تعلمت الصناعات اليدوية عن طريق بعض الفيديوهات من يوتيوب.

وقالت إن أفراد أسرتها وأصدقائها كان لهم دورا حتى تحولت الصناعة اليدوية من هواية إلى مهنة، وبدأت في ترويج منتجاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونالت إعجاب أهالي مطروح.

_استغلال الهاند ميد فى صناعة الفوانيس

"حبيت أصنع فوانيس الأطفال والأشكال الكرتونية والديكور من الهاند ميد"، مضيفة أنه بعد نجاحها في الصناعات اليدوية قررت أن تصنع فوانيس من الخرز بمناسبة حلول شهر رمضان، بدأت مشاهدة بعض الفيديوهات عبر يوتيوب، مؤكدة أنها اهتمت بصناعة الأشكال الكرتونية المختلفه التي تنال إعجاب الأطفال.

وأكدت أنها استخدمت أنواع الخرز المختلفة في صناعة الفوانيس فساعدها الخرز المط في تداخل الألوان وعمل الأشكال الكرتونية أما الكريستال فتم استخدامه في صناعة فوانيس الديكور، وتلك الخرز يقبل عليه الأمهات.

_أسعار في متناول اليد

وتابعت: قمت بتزويد الفوانيس بوحدة إضاءة وصوت لتكتمل بهجة الأطفال، مشيرة إلى الأسعار تتراح بين 50 إلي 200 جنيه.

وأشارت إلي أنها عرضت فوانيس الهاند ميد عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ولاقت إقبالا كبير من المواطنين مرددة: "الأهالي بتقبل على شراء الفوانيس الهاند ميد لإن فيها فكرة وجهد وبتعيش".