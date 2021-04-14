مديرة سوق السفر العربي : تأمين إجراءات كورونا للزوار أهم أولوياتنا

ينعقد في دبي بمشاركة 62 دولة

قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي، إن إدارة ومنظمي ملتقى سوق السفر العربي سوف يلتزمون بصرامة بإرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي، إذ يعمل الفريق في مركز دبي التجاري العالمي جاهدًا لضمان سير جميع الأحداث بسلامة وأمان، وقام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بما في ذلك وجود نظام تنظيف متطور وتحسين جودة الهواء الداخلي ومحطات متعددة لتعقيم اليدين.

- 62 دولة تشارك في المعرض

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي، سيشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام 62 دولة يمثلها كلاً من، الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام كلاً من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وألمانيا، وقبرص، وتركيا، ومصر، والأردن، وإيطاليا، واليونان، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وجزر المالديف، والفلبين، وتايلاند، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.

و يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي لسوق السفر، والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل المملكة العربية السعودية، والهند، والصين.

تفاصيل فعاليات معرض سوق السفر العربي

وأضافت "كورتيس" أن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، تتضمن انعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى أحداث أخرى تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وقطاع الطيران، وندوة خاصة تهدف إلى تشجيع النساء على تولي وظائف في السياحة والسفر، كما ستشمل فعالية مؤثرة عن وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي، وجلسات تسريع التواصل بين المؤثرين ونادي المشترين.

و كذلك سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.

وأكدت أن النسخة الحالية بها كافة التدابير وإجراءات الصحة والسلامة الخاصة، بجائحة فيروس كورونا المستجد في جميع المعارض التي تنظمها، و أن معرض سوق السفر العربي يعمل بشكل وثيق مع فريق ريد اكزبيشينز، الجهة المنظمة للمعرض ومع مركز دبي التجاري العالمي ومع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لتوفير بيئة آمنة ودون تلامس من جهة وضمان تجربة سلسة للجميع من جهة أخرى.

- دبي من أكثر المدن أمانا عالميا

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، تعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، وقد حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك لالتزامها ببروتوكولات السلامة والصحة العامة واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة كوفيد.

و قد تم بالفعل إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من اللقاح لسكان الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعد بدوره إنجازاً كبيراً يجب الوقوف عنده، وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

و وتابعت إن تعافي وانتعاش قطاع صناعة السفر والسياحة هو مفتاح عودة الانتعاش الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وقد توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة قبل انتشار الجائحة أن تصل المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط إلى 133. 6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.