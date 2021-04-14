الصحف تبرز متابعة السيسي لتطوير منظومة الري وأخبار الشأن المحلي

وجه بضمان نجاح تحديثها

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لتطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية، كما تناولت الصحف باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.

وتحت عنوان "السيسي: تحديث نظم الري على مستوى الجمهورية"، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات تنفيذ تحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

تأكيد على استخدام الوسائل الحديثة في الري

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضـي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية وأطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الــري الـزراعـي في العالم، وذلــك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائد متعددة أهمها زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية للمحاصيل، وتوفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الــري، ومـن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي، كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد.

كما وجه الرئيس بإعطاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خـلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلا عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وتحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في ليبيا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طائرتي نقل عسكري أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بليبيا محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلـى دولـة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف.

ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر قيادة وحكومة وشعباً للوقوف بجانب ليبيا في أوقات المحن والـشـدائـد، مؤكـداً على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

تحت عنوان "الفريق محمد فريد يشهد المشروع التدريبي - الفاتح - 2021 بالمنطقة الجنوبية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي "الفاتح - 2021" والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي تضمنت عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والـتـحـرك للتغلب على عناصر نطاق الأمــن ودفــع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة، والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "1.5 مليار دولار فائضا في ميزان المدفوعات"، ذكرت صحيفة "الأهرام "، أن البنك المركزي أعلن أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، مقارنة بعجز 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام، مما يعكس تجاوز الاقتصاد صدمة تداعيات فيروس "کورونا".

تحسن ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية

وأوضح تقرير للبنك أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2%، ليحقق 9.2 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

وأرجع التقرير ذلك إلى تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة "جائحة كورونا"، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بقوة في الاقتصاد المصري. وعلى صعيد المعاملات الجارية بميزان المدفوعات، ارتفع العجز 66.9%، ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة.

وتحت عنوان "تحفيز زراعة القطن لتوفير احتياجات الصناعة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفی مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين على زراعة القطن، المضاعفة الرقعة الزراعية منه بهدف توفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج، التي يتم تطويرها من أجل إعادتها إلى سابق عهدها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن مع وزراء قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، والزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والتجارة والصناعة، نيفين جامع، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.

وأوضح توفيق أنه من المقرر تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى مارس المقبل، لافتا إلى المصنع، الذي يتم إنشاؤه حاليا على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريبا، سيسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل/يوم، ما سيزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خاما للخارج.

وتحت عنوان "فيتش: انتعاش دخل الأسر المصرية في 2025"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وكالة «فيتش سولوشنز» توقعت زيادة دخل الأسر المصرية بحلول 2025 نتيجة النمو الاقتصادي، واستقرار معدل التضخم.

أما صحيفة "الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "السيارة نصر 70 الكهربائية منتصف العام المقبل" أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أكد بدء أعمال لجنة تحديد مـواقـع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالجيزة، يليها علي مدي 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن عـدد محطات الشحن المستهدفة حوالي 3000 محطة مزدوجة، ويتوقع بدء إنتاج السيارة "نصر70 E الكهربائية بالكامل في منتصف عـام 2022".

وأضاف أنه يمكن شحن السيارة الكهربائية بشواحن متباينة السرعات، أبطأها الشواحن المنزلية بقدرة 3.2 كيلو وات ساعة والتي يتم توفيرها مع السيارة، وأخــرى بقدرة 3.7 كيلووات ساعة تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء ) 30 ــ 40 أمبير ( وثمنها حوالي 5 آلاف جنيه، والأخيرة قــادرة علي شحن كامل البطارية في )6 ــ 7 ساعات(، وتتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارةE70 السير لمسافة 400 كيلو أمــا الـنـوع الثاني مـن الشواحن، والـــذي يتم استخدامه فـي أغلب المحطات العامة في العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر علي شحن كامل البطارية للسيارة E 70 في أربع ساعات، وأخيـرًا فـــإن الـنوع الـثالـث من الـشـواحـن يـكـون بسرعة تتعدي الـ 50 كيلو وات ساعة علي التيار المباشر DC ،وهذا النوع قادر علي شحن البطارية في 30 ــ 40 دقيقة، التكلفة التشغيلية للسيارة 70 Eعلى مدي 30 ألف كيلو متر توفر ما يقارب الـ 200 ألف جنيه عن السيارة المسيرة بالبنزين 92.

تطورات جديدة في أزمة سد النهضة

وعن تطورات ملف سد النهضة، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا أمس مع "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المـتـحـدة، حيث استعـرض الوزير شكري آخر التطورات قي ملف سد النهضة، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة فضلا عـن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وأضافت الصحيفة أن وزيـر الخارجية قام كذلك بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شـرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

وتحت عنوان "النقض تؤيد إعدام خلية ميكروباص حلوان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن محكمة النقض أيدت الحكم الــصــادر مـن محكمة الجنايات بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين.