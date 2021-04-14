الأربعاء 14 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

للحد من انتشار كورونا.. البابا يلقي عظته الأسبوعية بدون جمهور

اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم؛ عظة الأربعاء الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي.

ويواصل قداسة البابا تواضروس الثاني، في إلقاء عظته الأسبوعية بدون حضور شعبي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع انتشار الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الإصابة بها. 

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألآم" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. 
وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الأولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألآم، فهناك من قصر الأمر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

البابا تواضروس الكنيسة شعبي دون حضور شعبي عظة الأربعاء ارثوذكسية بطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

من هو ضيف رامز جلال في «رامز عقله طار» اليوم الأول من رمضان 2021

تفاصيل دعوة حمدوك لاجتماع يضم مصر والسودان وإثيوبيا

الصحف تبرز رفض مصر بيان حقوق الإنسان «المشبوه» وعلاقاتها مع السودان

«جورج» و«حسن» على مائدة إفطار واحدة في رمضان.. «فيها حاجة حلوة»

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الصائمين من الإفطار قرب المسجد الأقصى

تفاصيل استهداف إيران لسفينة إسرائيلية في مياه الخليج