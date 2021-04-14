21.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

ألمانيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 18 ديسمبر

كشف معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الامراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 21 ألفا و693 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في إصابات كورونا اليوم الأربعاء الماضي 9 آلاف و677 إصابة.

وسجل المعهد حالة 342 وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 298 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 153.2إصابة (140.9 إصابة أمس الثلاثاء). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و44 ألفا و16 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 79 ألفا و88 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و718 ألفا و700 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 1.08، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 108 أفراد آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

