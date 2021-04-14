731 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تستأنف استخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن عمرهم 30 عاما

سجلت كوريا الجنوبية 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل للإصابات الجديدة منذ 97 يوما.

وأكدت السلطات الكورية الجنوبية- حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- أنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت استئناف استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية أوقفت الأربعاء الماضي التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، بعدما سجلت أوروبا حالات تجلط دموي لدى البالغين بعد تلقيحهم.

ووضح المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية إنه من بين الإصابات الجديدة، كان هناك 714 إصابة عدوى محلية و17 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 7 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1782 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وأعربت السلطات الصحية عن مخاوفها من موجة رابعة من الفيروس في الربيع حيث تخلى الناس عن حذرهم وزادوا أنشطتهم.

وحذرت من فرض قيود أكثر صرامة على المنشآت متعددة الاستخدامات إذا لم يظهر انتقال الفيروس أي علامات توقف.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-20 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي. وُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.