الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد وفاة زوجها بأيام..الملكة اليزابيث تستأنف مهامها الملكية

الأمير فيليب والملكة
الأمير فيليب والملكة إليزابيث

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية البريطانية، أن الملكة إليزابيث بدأت في اسئناف مهامها الملكية بعد  4 أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب، حيث استضافت احتفالا بمناسبة تقاعد إيرل بيل، كبير أمناء البلاط الملكي.

وكان  الأمير فيليب قد وافته المنية  الجمعة، عن 99 عاما، وستقام جنازته السبت.

 يذكر انه في السنوات الأخيرة، قلصت الملكة إليزابيث من ارتباطاتها الرسمية، وأحالت الكثير من الواجبات والمهام الإشرافية الملكية للأمير تشارلز ونجله وليام وغيرهما من أبرز أفراد العائلة المالكة.

وقال الأمير آندرو، نجل الملكة، يوم الأحد، عن الملكة إنها تحلت بالصبر في مواجهة خسارة قالت إنها "خلفت فراغا كبيرا في حياتها".

جدير بالذكر أن الأمير هارى، دوق ساسكس، قد ودع جده الأمير فيليب، دوق إدنبرة، رغم الخلافات والمشاحنات، حيث نعى جده بعد وصوله إلى العاصمة البريطانية، لندن، قادمًا من لوس أنجلوس، لحضور الجنازة المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، فيما تتغيب زوجته ميجان ماركل، لنصيحة الأطباء لها بعدم السفر بسبب حملها.

قال الأمير هاري، في رسالة الوداع الخاصة لجده، ببيان منفصل صادر عنه: "لقد كان جدى، سيد الشواء، وأسطورة المزاح"، وأضاف: "جدي، شكرًا لك على خدمتك وتفانيك فى خدمة الجدة ولأنك دائمًا على طبيعتك".

وأضاف هاري، إن "فيليب يتمتع دائمًا بمكانة خاصة فى قلبه، بالإضافة إلى ميجان وابنهما أرشى وابنتهما التى لم تولد بعد"، وتابع "لقد كان داعمًا لجلالة الملكة بإخلاص لا مثيل له، فكان إلى جانبها لمدة 73 عامًا من الزواج"، وذلك وفقًا لما نشره موقع هيئة الإذاعة الكندية "CBC".

يأتي هذا فيما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الأمير فيليب لم يتمكن من رؤية أحفاده الجدد، أبناء حفيداته الأميرة أوجينى، وزارا تيندال، واللتان كرما جدهما من خلال إطلاق اسمه على أطفالهما حديثى الولادة.

الأميرة أوجيني وزوجها جاك بروكس بنك، اللذين تزوجا في أكتوبر 2018، سميا طفلهما الأول، والذى ولد فبراير الماضى، أوجست فيليب هوك بروكسبانك.

وبعد شهر فقط، رزقت زارا تيندال وزوجها مايك بصبي واسمياه لوكاس فيليب تيندال، تكريما للأمير فيليب، دوق إدنبرة، إلا أنه لم يتج له فرصة لرؤيته وملاقاته أيضا بسبب قيود جائحة فيروس كورونا.

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