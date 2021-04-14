توب هوتيل: مصر السوق الأكثر ديناميكية فى مجال الفنادق

أكد موقع توب هوتيل التابع لمؤسسة “توب هوتيل بروجكتس المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، ان القاهرة تعد السوق الأكثر ديناميكية في مجال الفنادق إلى حد ما في الوقت الحالي، وأضاف الموقع أن هناك أكثر من 50 فندقًا في طور الإعداد في مصر.

وأضاف الموقع: كوجهة سفر راسخة تستعد مصر لتنمية عروضها الفندقية في السنوات القادمة، وتابع: أفاد باحثونا أن الخطط في مصر قيد التنفيذ حاليًا لإنشاء 54 فندق في الدولة.

وأضاف: في عام 2021، سيفتح 14 فندقًا بها 3568 غرفة أبوابها في جميع أنحاء مصر - أربعة منها في مرحلة ما قبل الافتتاح بالفعل.



بالنسبة لعام 2022 ، من المقرر الانتهاء من 12 مشروعًا آخر يضم 3990 غرفة ، بينما تم طرح 14 مشروعًا و 3816 غرفة لعام 2023.



من بين هذه الفنادق البالغ عددها 54 فندقًا ، سيكون ما يزيد قليلاً عن نصف (30) فندقًا في فئة الخمس نجوم الفاخرة ، بينما تقع الفنادق المتبقية البالغ عددها 24 في فئة الأربع نجوم.



أسواق الفنادق الديناميكية في مصر

ومع وجود 12 مخططًا فندقيًا و 2820 غرفة قيد التنفيذ ، تعد القاهرة السوق الأكثر ديناميكية في البلاد إلى حد ما في الوقت الحالي.

كما أن الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة تقدم أداءً قويًا أيضًا - فالأولى لديها خمسة مشاريع موالأخيرة بها أربعة مخططات تضم 3059 غرفة .



توسع العلامات التجارية للفنادق في مصر

تابع الموقع ان فنادق ومنتجعات سويسوتيل (Swissôtel Hotels & Resorts) هي العلامة التجارية الأسرع نموًا في مصر مع ستة فنادق و 1900 غرفة على الطاولة.



ومع ذلك ، هناك اسمان بارزان آخران ليسا متخلفين عن الركب حيث ستفتتح فنادق ومنتجعات فيرمونت وفنادق ومنتجعات موفنبيك أربعة فنادق لكل منهما ، مع 1،593 و 1،332 غرفة على التوالي.



الفنادق الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام في مصر



من المقرر افتتاح فندق فيدا مراسي مارينا في الربع الثالث من عام 2022 ، ويطل على المياه الفيروزية لخليج سيدي عبد الرحمن في مراسي على الساحل الشمالي لمصر. تم إنشاء هذا الفندق المصمم بأناقة من قبل شركة إعمار مصر ، ويضم 120 غرفة وجناحًا مع إطلالات على المرسى. سيتمكن الضيوف من الوصول إلى مجموعة من وسائل الراحة العصرية ، بما في ذلك نادي اليخوت والمطاعم ومرافق الاجتماعات والمسابح الخارجية.



أخيرًا ، من المقرر إطلاق هيلتون سيكون برج النيل في القاهرة بحلول منتصف عام 2021 ، وهو عنصر أساسي في تطوير برجين مزدوجين متعدد الاستخدامات وسيضم أحدهما فندق هيلتون المكون من 257 غرفة بينما سيستضيف الآخر مساكن و المطاعم والمقاهي وقاعات الاجتماعات ومرافق الأعمال والنادي الصحي.