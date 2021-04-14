فوربس الأمريكية ترشح مصر ضمن 50 وجهة سياحية بعد كورونا

رشحت مجلة فوربس الأمريكية 50 مكانا رائعًا للزيارة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وكانت مصر من بين هذه الوجهات السياحية المميزة.

وتابعت المجلة الامريكية: يتم تطعيم المزيد من الأشخاص كل يوم وأصبح السفر بالفعل في قمة اهتماماتنا، وبات العالم بأسره يشعر بأن السفر بات في متناول اليد مرة أخرى ، حتى لو لم يتم رفع قيود السفر بعد.

يأتي هذ فيما يتوقع معظم خبراء السفر إعادة فتح السفر بشكل تدريجي بدلًا من إعادة فتحه مرة واحدة، “سنرى بعض البلدان تخفف القيود في وقت مبكر والبعض الآخر تأخر في اتباعها و ستتغير معالم الجذب والبروتوكولات المحلية على مراحل أيضًا”.

وحول مصر، قالت المجلة الأمريكية إن القاهرة وجهة مميزة للغاية ومرشحة بقوة للزيارة للسياح من كل مكان. وتابعت: أنه بعد تأخيرات عديدة، هذا هو العام الذي من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير فيه حيث سيقام المتحف الجديد خارج أهرامات الجيزة الشهيرة، وعلى عكس المتحف المصري السابق بوسط المدينة، سيعطي نظرة رائعة وحديثة على ماضي مصر.

كما سيعرض المتحف المصري الكبير عدد كبيرا من المعروضات الجديدة والقطع الأثرية التي لم يسبق لها مثيل فضلا عن بعض المعروضات من الاكتشافات الحديثة في سقارة والأقصر، وأضافت أن هذا المتحف يستحق الزيارة حتى لو كنت قد زرت مصر من قبل ومثل جميع المتاحف ذات المستوى العالمي، توقع قضاء يوم كامل (أو أكثر) في مشاهدة جميع المعروضات.

يأتي هذا فيما دعت ت مجلة «Luxury Travel» الأمريكية المعنية بشؤون السفر والسياحة قراءها لزيارة مصر ووضعت قائمة بأفضل المواقع السياحية والأثرية في البلاد، قائلة إنَّ «مصر لا تزال تفاجئنا بعظمة حضارتها القديمة».

وأضافت المجلة: «من خلال رحلة فاخرة جيّدة التخطيط يمكنك اكتشاف مصر الأصيلة، بعيداً عن السياحة الجماعية، ستجد أجمل المواقع بدءًا من الرحلات البحرية في نهر النيل على متن يخت يضم أكثر من 32 غرفة، حتى قضاء وقت ممتع في مطعم يطل على النيل».

وشملت القائمة أيضاً الغردقة والبحر الأحمر، ناصحة قراءها للذهاب إليها قائلة «إذا كنت ترغب في الاستمتاع ببعض أماكن الغوص الممتازة، فإن الغردقة هي المكان المناسب لك».