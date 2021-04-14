مجلة طبية تشكك فى فعالية لقاح مودرنا ضد كورونا

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90 بالمئة ضد جميع أشكال مرض كوفيد-19 وبنسبة 95 بالمئة ضد الحالات الحادة من المرض، إلا أن مجلة "نيو إنجلاند" الطبية أعلنت أن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضا طفيفا عن نسبة 94.1 بالمئة السابقة.

وتعمل مودرنا على نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة للفيروس، وقالت إن التجارب التي أجريت على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة، وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مواقع علمية بانتظار مراجعات العلماء.

وقالت الشركة إنها سلمت اعتبارا من 12 أبريل 132 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم، بما فيها نحو 117 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة.

يأتي هذا فيما مازال يتعرض لقاح استرازينيكا للعديد من المشاكل حيث اعلنت وزارة الصحة الكندية أن وكالة الصحة العامة تلقت بلاغا بتسجيل حالة تجلط دموي نادرة لدى شخص تم تطعيمه بجرعة من لقاح "أسترازينيكا" منتجة في الهند.

وكانت اللجنة الاستشارية الوطنية للوقاية في كندا قد أوصت بتعليق تطعيم الأشخاص دون 55 عاما بلقاح "أسترازينيكا" على خلفية ظهور معلومات عن حالات تجلط دموي بعد تلقي اللقاح، وأضافت وزارة الصحة الكندية التحذير من تجلط الدم في إرشادات استخدام اللقاح.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية تقارير حول حالات تجلط دموي، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تكشف عن علاقة مباشرة بين هذه الحالات واللقاح المذكور.

يأتي هذا فيما قال مسؤول الأمراض المعدية في أمريكا “أنتوني فاوتشي” إنه إذا تمت تسوية المخاوف المتعلقة بشأن لقاح "أسترازينيكا" فإنه سيكون فعالا، لكنه قد لا يكون ضروريا للأمريكيين بسبب إمدادات من لقاحات أخرى

وأضاف أنتوني فاوتشي: "أعتقد أن لقاح أسترازينيكا من وجهة نظر الفعالية هو لقاح جيد، وإذا تمت تسوية مشكلة السلامة في الاتحاد الأوروبي.. فإن فعالية هذا اللقاح جيدة حقا".

وتابع أنه "من غير الواضح ما إذا كنا سنستخدم أسترازينيكا أم لا، ولكن يبدو الآن أننا لن نحتاج إليه في الوقت الحالي. إنه ليس اتهاما سلبيا لـ أسترازينيكا، فمن المحتمل أنه نظرا للإمداد الذي لدينا من الشركات الأخرى قد لا نحتاج إلى استخدام هذا اللقاح".