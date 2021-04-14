إصابات كورونا العالمية تتجاوز 137.03 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من137.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و090728.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة :



الولايات المتحدة 562826 31318218

الهند 171058 13689453

البرازيل 354617 13517808

فرنسا 99480 5106329

روسيا 243084 4657883

المملكة المتحدة 127123 4375814

تركيا 34455 3962760

إيطاليا 115088 3793033

إسبانيا 76625 3376548

ألمانيا 78886 3029955



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 14796 941078

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 7937 672090



38 - المغرب 8915 502961

40 - لبنان 6738 499839

41 - الإمارات 1537 487697

42 - السعودية 6773 400228





و علي صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أبريل نيسان ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية سجلت في إقليم يوننان، حيث سجلت مدينة على الحدود مع ميانمار مجموعة حالات منذ أواخر مارس آذار الماضي.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 12 من 18 حالة في اليوم السابق.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية يوم الأحد الماضي إنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت مواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.