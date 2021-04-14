الخارجية الأمريكية: بلينكن لم يبحث عضوية أوكرانيا فى الناتو مع الوزير الأوكرانى

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لم تبحث خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في بروكسل مؤخرا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي : "خلال اللقاء لم يصل الأمر إلى ذلك... وأنتم تعرفون أننا نتمسك بإعلان بوخارست لعام 2008".

وتابع: "بالطبع بإمكان أوكرانيا أن تقوم بالكثير مع الناتو في إطار مشروعها الوطني السنوي"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من أنواع الدعم التي يمكن للناتو أن يقدمها لأوكرانيا، بما فيها التدريب العسكري.

وتجدر الإشارة إلى أن زعماء دول الناتو رفضوا منح أوكرانيا وجورجيا خطة الحصول على عضوية الناتو خلال قمة بوخارست في أبريل عام 2008، واكتفوا بإعلان سياسي حول "إمكانية انضمام البلدين إلى الناتو في المستقبل".

من جهتها، أشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن بلينكن وكوليبا بحثا خلال لقائهما في بروكسل مستقبل الإصلاحات في أوكرانيا، بما فيها تلك الضرورية لحصولها على عضوية الناتو.

ووصف كوليبا المباحثات بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا إلى انتشار القوات الروسية عند حدود أوكرانيا، واتهم روسيا "بالحشد الخطير" لقواتها هناك.

و علي صعيد آخر ، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية​ بأن ​ديفيد هيل، وكيل ​الخارجية​ للشؤون السياسية، سيسافر إلى لبنان من 13 إلى 15 أبريل الجاري، لعقد اجتماعات مع مجموعة كاملة من القادة.

وأشار مكتب المتحدث باسم ​الخارجية الأمريكية إلى أن دايفيد هيل سيؤكد مخاوف واشنطن من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع.

وأوضح المكتب أن وكيل الخارجية الأمريكية​ للشؤون السياسية، سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للالتقاء وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحكمية، حتى "يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته".

و تأسَّست وزارة الخارجية الأمريكية عام 1789 وأول من تولاها هو توماس جيفرسون، أما الوزير الحالي فهو أنتوني بلينكن وتسلسله 71 من بين وزراء الخارجية، ويحصل في بعض الأحيان أن يتولى أحد الوزراء أو أحد كبار الموظفين منصب وزير الخارجية بالوكالة في حال شغور المنصب لسبب من الأسباب.