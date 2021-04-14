الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 13 أبريل ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية سجلت في إقليم يوننان، حيث سجلت مدينة على الحدود مع ميانمار مجموعة حالات منذ أواخر مارس الماضي.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 12 من 18 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90447 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية يوم الأحد الماضي إنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت مواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية أوقفت يوم الأربعاء الماضي التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، بعدما سجلت أوروبا حالات تجلط دموي لدى البالغين بعد تلقيحهم.

بدأت كوريا الجنوبية، الخميس الماضي في تلقيح مواطنيها الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، في إطار تسرع وتيرة حملة التلقيح على مستوى البلاد.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيتلقى حوالي 3.5 مليون شخص في عمر 75 أو أكثر لقاح فايزر الأمريكي.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، في نسختها الإنجليزية، إلى أن هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها المواطنون، ممن لا يعملون في المجال الطبي أو نزلاء مرافق الرعاية طويلة الأمد، اللقاح بعد بدء حملة التطعيم في أواخر فبراير الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.