اليمن يثمن وقوف السودان إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته الشرعية

ثمن اليمن ممثل في نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، الدور الأخوي الصادق لجمهورية السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة.



وأشاد - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بما سطره أبطال الجيش السوداني من بطولات وتضحيات خالدة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها مواقف خالدة ستظل في أذهان ووجدان اليمنيين، وذلك خلال برقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وعبر نائب الرئيس عن التهنئة لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وللشعب السوداني، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق للشعبين المزيد من الأمن والتطور والنماء.

وفي وقت سابق، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن صالح أن القيادة السياسية في اليمن، ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب بها الحوثيون.

ونوه نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم قائد اللواء الأول حرس حدود اليمني العميد هيكل محمد حنتف، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، بضرورة توحيد الصف والتفاف كل الشعب اليمني خلف قيادته الشرعية بما يؤسس لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

وعلى صعيد آخر، صدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش صدت هجوماً شنته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بالقرب من مفرق الجوف، وأجبروها على الفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى.



وأضاف أن مدفعية الجيش قصفت آليات المليشيا الحوثية وتعزيزاتها وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، واستعادت أسلحة خفيفة وكمّيات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

و السبت الماضي ، أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية،بمقتل 15 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مسلحة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.