تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 14- 4 - 2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021 طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون بين خفيفة ومعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و1.75متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتتراوح حالة البحرالأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

الإسكندرية 24 15

وادي النطرون 26 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 14

مطروح 22 13

السلوم 24 12

سيوة 24 11

بورسعيد 21 16

دمياط 22 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 27 13

السويس 27 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 27 15

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 28 15

كاترين 24 09

الطور 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 17

الفيوم 28 14

بنى سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 33 18

الأقصر 34 19

أسوان 34 11

ادفو 34 17

أبوسمبل 34 17

الوادى الجديد 32 16

شلاتين 29 20

أبو رماد 30 19

حلايب 28 22

رأس حدربة 27 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 34 20

الرياض 37 22

المنامة 31 24

ابوظبى 38 26

الدوحة 35 25

الكويت 31 21

دمشق 20 05

بيروت 19 15

عمان 19 07

القدس 16 06

غزة 20 11

بغداد 28 13

مسقط 34 28

صنعاء 27 13

الخرطوم 36 22

طرابلس 19 13

تونس 20 10

الجزائر 16 12

الرباط 23 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 02

إسطنبول 17 08

إسلام اباد 33 20

نيودلهى 39 23

جاكرتا 33 24

بكين 18 05

كوالالمبور 33 24

طوكيو 19 16

أثينا 19 11

روما 14 04

باريس 12 01

مدريد 19 07

برلين 09 01

لندن 11 02

مونتريال 17 07

موسكو 22 11

نيويورك 15 10

واشنطن 19 11

نواكشوط 33 23

أديس ابابا 24 13

