الرئيس الصومالى يوقع على قانون يمدد ولايته لمدة عامين قادمين

وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ليل الثلاثاء/الأربعاء على قانون يمدد ولايته الرئاسية عامين،

وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية " فرانس برس" جاء توقع فرماجو على القانون غداة إقراره من قبل البرلمان الصومالي بأغلبية.

يأتي هذا بعد أيام من فشل الحكومة الاتحادية الصومالية في التوصل إلى اتفاق مع ولايتين لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات.

وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر دبي، في مقديشو الأسبوع الماضي: "أريد أن أوضح للشعب الصومالي أن رئيسي بونتلاند وجوبالاند لا يريدان إجراء انتخابات في البلاد، وقاما بإفشال المحادثات"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ونفى رئيسا وزراء ولاية جوبالاند الاتحادية ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة ذلك في إفادة إعلامية بالعاصمة، واتهما الرئيس ، بإبداء عدم الاهتمام بالمحادثات في محاولة لتمديد فترة بقائه في السلطة.

يشار إلي أن أن ولاية فرماجو التي استمرت 4 سنوات انتهت في 8 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق ، فاز رئيس وزراء الصومال السابق محمد عبد الله محمد، الشهير بـ"فرماجو"، بانتخابات الرئاسة التي صوت فيها أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحصل فرماجو على 186 صوتا، أي 56 في المئة، من مجموع أعضاء البرلمان. و حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود على 97 صوتا، أي بنسبة 28 في المئة، وأعلن فرماجو الرئيس التاسع للصومال منذ الاستقلال.

وأدى الرئيس الجديد اليمين القانونية، وتعهد بأن يكون فوزه بداية لحقبة جديدة تسودها الوحدة و الديمقراطية و محاربة الفساد.

واجتمع نواب البرلمان في مطار بالعاصمة مقديشو تحت إجراءات أمنية مشددة، لأن باقي أرجاء المدينة ليست آمنة.

وتنافس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أكثر من 20 مرشحا.