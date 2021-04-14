الصحة: وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين فى حادث أسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، توجه المحافظ لمكان الحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، والاستعانة بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، ونقل الجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وجارٍ رفع السيارة والأتوبيس وإنقاذ باقى الركاب.

كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهًا بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، والعميد ايهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية،والعميد إيهاب الفى مدير إدارة المرور.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الإمكانات المتاحة.

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