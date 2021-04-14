مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بقرية الخمسين التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، جراء وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، بلاغًا من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة بقرية الخمسين التابعة لمركز الرحمانية وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "أحمد.م.ص" 27 عامًا عامل بشركة مياه الإسكندرية ومقيم بقرية الخمسين وإصابة 4 آخرون وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بالرحمانية والمصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن وراء إرتكاب جريمة القتل "محمد.أ.ع" 27 عامًا وشهرته " البدري" ويعمل بجمع الألبان، وأن سبب الخلافات إشعال النيران بقطعة أرض بجوار منزل المتهم.

وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وكان قد شهدت المحافظة اصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أمام مزلقان محطة الفتح بطريق ( دسوق- دمنهور)، بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق ( دمنهور - دسوق)، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

والمصابون هم كل: "سعد محمد محمد، 65 عامًا، عبد المنعم جمال عثمان، 36 عامًا، وليد حامد الشريف، 42 عامًا، صالح ابراهيم عبدالحليم، 35 عامًا، محمود محمد مدين، 22 عامًا، تقي محمد مدين، 19 عامًا"، جاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما شهدت محافظة البحيرة انقلاب سياره نقل كبيرة محملة بالمواد الغذائية على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخليه مدير أمن البحيرة إخطارًا من النجده يفيد انقلاب سيارة محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بدائره مركز إيتاي البارود.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة لمكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة، وجاري رفع آثار الحادث من على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.