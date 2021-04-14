الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قضايا جاسوسية و كتاب نيبو الأزرق.. جديد لدار العربى للنشر

كتاب نيبو الأزرق
كتاب نيبو الأزرق

صدرت حديثًا عن العربي للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب٬ "كتاب نيبو الأزرق"٬ من تأليف الكاتبة الويلزية٬ مانون ستيفان٬ وترجمة يمنى خالد شيرازى.

حقق كتاب "كتاب نيبو الأزرق"٬ صدى واسعًا في "ويلز" وإنجلترا، وخصوصًا وأنه لكاتبة شابة وهي "مانون ستيفان روس" والتي ألفت أكثر من عشرين كتابًا للأطفال وثلاث روايات للكبار. وهي تكتب بالويلزية فقط. وفازت مرتين بجائزة "ميدالية الدراما" بمهرجان "إيستيدفود الويلزي الوطني" وفازت بجائزة "ميدالية النثر" عام 2018، وقد أخذتها عن كتابها هذا "كتاب نيبو الأزرق".

"كتاب نيبو الأزرق" تُعد رواية مستقبلية ونوعًا ما تنبأت بما مر به العالم مؤخرًا، فقد تنبأت  مؤلفة الكتاب مانون ستيفان روس٬ بحدوث شيء ما غيَّر الحياة عمَّا ألفناها عليه، ثم تبدأ في الحكي عن العالم ما بعد النهاية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لكتاب "كتاب نيبو الأزرق" نقرأ: انتهى العالم.. ولم يتبقَ سواها وابنها.. وحيدين في عالم ما بعد "النهاية" في يومٍ عادي، تنقطع الكهرباء فجأة، تعم الفوضى.. الناس لا يعرفون ما يحدث. يقولون إن قنبلة ما انفجرت في مكان ما بالعالم، وأن حربًا نووية قد بدأت.  

لم تعرف "روينا" ما يجب عليها فعله، الأكيد هو أن عليها أن تنجو هي وابنها من نهاية العالم.. ومن تلك السحابة المرعبة التي تشبه المشروم، والتي هددت بشيء أكيد يعرفه كل من يراها.. انفجار ذري!  في أجواء تشبه كثيرًا عالمنا اليوم، تتنبأ الكاتبة الويلزية "مانون ستيفان روس" بعالم قد وصل إلى "النهاية" ولم يعد له وجود.  

فهل ينجو إذًا أي أحد ظل على قيد الحياة؟ أم هل عليهم أن يكتفوا بالوحدة والفراغ؟ أم أن الحياة لا بد وستعود كما كانت؟

وُلدت مانون ستيفان روس عام 1983، وهي روائية ويلزية، وكاتبة مسرحية، وكاتبة سيناريو..

في سياق متصل وعن نفس الدار صدر كتاب آخر بعنوان  كتاب "قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول" للواء محمود اسماعيل الخولي٬ والذي سبق وأن نشرت له العربي للنشر والتوزيع كتاب "قضايا الخيانة والجاسوسية.. الجاسوسية والوعي الأمني" في عام 2019.

الكتاب يناقش عدة مواضيع، من ضمنها أهم العناصر المرتبطة بالأمن القومى، (العظماء الخمسة) في الجاسوسية السوفيتية الذي بسبب العمليات المخابراتية التى قاموا بها أصابوا الأمن القومى البريطانى بأضرار بالغة، ونماذج لعمليات مخابراتية وبالإضافة للدروس المستفادة فيما يتعلق بالأمن القومى.

كتاب نيبو الأزرق دار العربى للنشر والتوزيع مانون ستيفان روس محمود إسماعيل الخولي ميدالية النثر

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