المبعوث الأممي لليبيا يبحث تطورات الملف الليبى في اجتماع للاتحاد الإفريقى

المبعوث الأممي لليبيا يبحث تطورات الملف الليبي في اجتماع للاتحاد الإفريقي

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع المبعوث الخاص بمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية و السلام والأمن، السفير بانكول أديوي، مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، و إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما استعرض «كوبيش» - وفقًا لما أوردته بوابة «إفريقيا» الليبية - مع المبعوث الخاص بمفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، قضايا الهجرة و اللاجئين و احترام حقوقهم، واحترام القانون الإنساني الدولي، و تفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لاسيما المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واتفق «كوبيش» مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة.

و أشاد «كوبيش» بالمشاركة المثمرة للاتحاد الأفريقي في الحوار الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في إطار عملية برلين، والدور الهام للاتحاد الأفريقي في مساعدة ليبيا على تحقيق السلام والأمن و الاستقرار الدائمين.

وفي وقت سابق، وضعت اللجنة المُشكَّلة من قِبَل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، و رئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، و رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

و جاء على رأس هذه الشروط فى المتقدمين للمناصب السيادية تمتع المرشح بالجنسية الليبية، و أن يكون مشهودًا له بالكفاءة و النزاهة، و ألّا يكون قد أساء لـ«ثورة 17 فبراير».

و فى زيارة دعم أوروبى للسلطات الليبية الجديدة، وصل رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، إلى طرابلس، أمس، والتقى بكل من رئيس الوزراء الليبى، عبدالحميد الدبيبة، و رئيس المجلس الرئاسى، محمد المنفى، و وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش.

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي يان كوبيش، بحث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع عدد من مفوضي الاتحاد الإفريقي التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد لدعم ليبيا والمنطقة.