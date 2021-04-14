إخماد حريق اندلع بمقهى دون إصابات.. وإصابة 4 أشخاص فى إنقلاب ملاكى بالمنيا

نجح أهالي قرية صفانية التابعة لمركز ومدينة العدوة شمالي محافظة المنيا في إخماد حريق محدود إندلع داخل أحد المقاهي ولم يتسبب الحريق في وقوع خسائر أو ضحايا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما شهد الطريق الصحراوي الشرقي إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوه يفيد نشوب حريق بأحد المقاهي دون خسائر بشرية.

دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران والحريق قبل امتداده، للأماكن المجاورة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب إندلاع الحريق وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وفي حادث آخرى تلقى مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين حيث تبين من تحريات أجهزة الأمن إصابة 4 أشخاص مساء اليوم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين 4 أشخاص وهم: حامد ناجي، 35 سنة، صيدلي، ومحمود كمال 22 سنة وشيماء جمال 30 سنة و زياد حامد 7 سنوات، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج حيث تراوحت إصاباتهم بعد الكشف المبدئي عليهم ما بين كسور وكدمات وجروح ورضوض بأماكن مختلفة من الجسم وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب وقوع الحادث بعد سماع أقوال المصابين.

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