«معسكر الأحراش».. هجوم مسلحين تسبب فى استشهاد الضباط فى «الاختيار 2»

عرض مسلسل "الاختيار 2" الذى يذاع يوميا فى رمضان على فضائية "ON"، مشاهد من الهجوم الإرهابى الذى وقع على على قطاع الأحراش التابع لقوات الأمن المركزى بمدينة رفح فى سيناء، والذى وقع فى فجر 4 يوليو 2013، وأثناء محادثة الضابط يوسف رفاعى لوالده من أجل الدعوة له، سمع دوى إطلاق نار بالقرب من المعسكر فى سيناء، ليخرج مع أحمد فهمى ويقول له: "هى الليلة ابتدت بدرى ولا إيه"، ليرد عليه بقوله: "شكلها كده"، وطالب يوسف رفاعى دعما من الكتيبة 103 صاعقة، التى كان يرأسها آنذاك الشهيد أحمد منسى، بسبب هجوم "معسكر الأحراش" من قبل مسلحين الذي تسبب في استشهاد الضباط والجنود.

هجوم مسلحين

في 2013 بمحافظة شمال سيناء، وقع هجوم من قِبل مسلحين مجهولين على المعسكر الواقع بمنطقة الأحراش برفح، وهذا أدى إلى إصابة الضابط والجنود الأربعة بإصابات متنوعة، إلى جانب فرد مدنى كان يمر بجوار المعسكر، ووقع الهجوم عقب تهديد الجيش المصري في الصفحة الرسمية للقوات المسلحة "باقتراب ساعة الحساب".

معسكر الأحراش

اشتبك المجهولون المسلحون مع قوات الأمن المركزي بالأحراش بمدينة رفح، مستخدمين أسلحة الآربي جي والأسلحة الآلية، وأصيب ضابط بإصابة طفيفة فى كتفه، فيما حلقت الطائرات فوق سماء المعسكر بشكل مكثف للقبض على المتسببين في الهجوم، بدعم من أحمد منسي.



كان مجهولون قد قاموا قبل ساعات من وقت الهجوم بإطلاق النيران على 5 أكمنة تابعة للجيش، استشهد على إثرها مجند وأصيب آخر وضابط بالقوات المسلحة في كمين الجورة بالشيخ زويد.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.