محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

- كله بالحب .. الحلقة الأولي بدأت باحمد السعدني الطبيب البيطري يعالج قطة من إدمان ال ( دراي فود) وانتهت بإعلانه انسحابه من المسلسل.. الذي شهد انسحاب ممثل آخر بعد ان شاهدناه في نفس الحلقة بيشوي حتتين لحمة ع البيسين

- كلة بالحب .. مشهد خناقة احمد السعدني مستوحي من فيلم عنترة بن شداد، كان ناقص النخلة اللي بيتعارك بيها

- كله بالحب .. زينة لم تظهر بالقدر الكافي .. لكن للأمانة كان هناك ظهور مميز لحواجبها

- كله بالحب .. أكثر ما أعجبني في الحلقة الاولي هو حالة الوقار التى رقص بها احمد السعدني في مشهد زواجه من صابرين.. بالتأكيد تذكر نفسه وهو طفل يصفق امام شاشة التليفزيون ويغني ( انا الفرخة واحنا الكتاكيت )

- كله بالحب .. كله بالافورة، كله بالهمبكة.. كله يا وليد

- المداح.. ليست بالسن، مثلا وجود احمد بدير في اي مشهد يضبط ايقاع التمثيل فيه ..بعكس جمال عبد الناصر الذي رفع مستوى الافورة - المداح .. تيمة الاثار ليست جديدة لكن تقديم شخصية الشيخ الذي يقرأ مغامرة تحسب لصناع العمل

- المداح.. الحلقة الاولي تشير الي ان حمادة هلال تقدم خطوات ..وجمال عبد الناصر محلك سر .. ودنيا عبد العزيز للخلف در.

- المداح .. أداء دنيا عبد العزيز ينتمي لمدرسة تغيرت.. لكن واضح انها كانت بتتعلم اون لاين .. الغريب أن ماحدش نبهها ان الكلام ده اتهرس ستين مرة في أفلام المقاولات

- المداح عمل مميز يستحق المشاهدة

- دي مش بنت السلطان .. دي بنت بروس لي

- من الحلقة الاولي غادة عبد الرازق حجزت لنفسها جايزة اكبر بق

- جميل ان تتمني مشاهدة احمد وفيق و صبري فواز في عمل واحد فتكون النتيجة مسلسل اسمه ( ولاد ناس )

- عظمة (القاهرة كابول) تجعلك تحمد ربنا على كل نعمة الابداع المصري .

- نجيب زاهي زركش.. فخامة الاسم تكفي

- ضل راجل .. ياسر جلال يستحق أن يكتب على التيتر تحت اسمه ( نحن نختلف عن الآخرين )

- ضل راجل.. ياسر جلال يقدم شخصية الاب بكل اقتدار.

- ضل راجل .. بداية ناعمة لمسلسل يبدو مليء بالتفاصيل

- ضل راجل .. في اعتقادي نرمين الفقي ستتجاوز مع المسلسل فكرة عودة وجه جميل للتمثيل إلى ظهور نجمة

- في الحلقة الأولي منى زكي اختفت .. ياسمين عبد العزيز معاها فلوس كتير .. كتير جدا .. نرمين الفقي مشلولة وزينة كتبت اسمها ع التيتر ٣ مرات واتعشت مرتين في الفورسيزون.

- ياسمين عبد العزيز اشترت حاجات وصرفت فلوس ما صرفتهاش في كل أفلامها ومسلسلاتها

- منى زكي كانت عايشه في شقة ..وياسمين عبد العزيز في كمبنيسكي وريهام حجاج في قصر .

لحم غزال .. كتابة اسم (عمرو ) عبد الجليل بشكل خطأ يؤكد أن تركيز العاملين في المسلسل كان على شفايف غادة عبد الرازق

خلي بالك من زيزي .. جري وتنطيط وكسر إشارات في الشارع.. وسواقة صعبة وفي الاخر أمينة خليل زعلانة انها ما طلعتش حامل .. ده لو كان فيه جنين، الحركات اللي اتعملت مش بس تسقطة دي تسقط المسلسل

- رامز عقله طار.. بداية لا تناسب تاريخ رامز .. واحمد سعد نفسه لا يستحق مجهود السفر و الميك اب والتنكر.. ولو اتفق معاه يعملوا المقلب كان هيطلع احلي

- اللي مالوش كبير دراما تعبش لبعد رمضان

- ياسمين عبد العزيز موهبة تساوي السيارة اللي خبطها احمد العوضي

- رغم ظهور خالد الصاوي في مشهد وحيد في الحلقة الأولي الا ان ظهوره مرعب ..أداء رائع

- جميل ان تنفق احدي شركات الاتصالات كل هذه الملايين لنطمئن على صحة شريهان .

- حرب أهلية..الحمد لله يسرا ما طلعش اسمها( أهلية )

- حرب أهلية..يسرا تعاني من مشاكل نفسية يعني في الغالب هنشوف نكد ما عملتوش نيللي كريم في عزها.

- ضد الكسر ..نيللي اغمي عليها في اول الحلقة ولما راحت المستشفي اكتشفوا وجود نزيف في المخ

- ضد الكسر .. لقاء الخميسي تجاوزت مرحلة زوجة عادل في راجل و٦ ستات .. دخلت في مرحلة الست القرشانة ومشادة كلامية مع نيللي كريم جابت لها نزيف في المخ.

- الاختيار ٢ .. القوى الناعمة كما ينبغي أن تكون

- الاختيار ٢ .. كريم عبد العزيز يثبت أن الموهبة قدر وإدارتها فن

- الاختيار ٢ .. كيف اخفى احمد مكي كل موهبته في ايفيهات وأغاني راب.

- الاختيار ٢ .. حتى الآن هو نمبر ١

- الاختيار ٢ .. اجمل ما فيه انه يقدم دراما مبنيه على معلومات ويصنع تاريخ من خلال وثائق.. هو لم ينكر وجود من خان ومن باع ومن قبض الثمن ..بجانب من ضحي ومن دفع

حياته لخدمة الوطن .. باختصار هو عمل عظيم وشرف لكن من اقترن اسمه به

-الاختيار ٢.. الفاتحة لهادي الجيار

- الاختيار ٢ .. هناك وقائع جرت بعد ٣٠ يونيه لا نعرف عنها شيئا.. وتضحيات وبطولات .. مهم ان نعرف ما حدث وان نشكر من وقف الي جانب الوطن في لحظة الاختيار.