الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة بقرى المنيا أول أيام رمضان (صور)

حملات صيانة الإنارة
حملات صيانة الإنارة والنظافة بالمنيا

نظمت الوحدات المحلية لقرى مركز ومدينة المنيا، عددًا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وكسح مياه الصرف وتمهيد الطرق بالتوازي مع حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق المؤدية للقرى.

ووجه رئيس مركز ومدينة بتكثيف حملات النظافة مع أول ايام شهر رمضان المبارك وذلك علي مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية بشوارع القري والأحياء.

قال مصطفي  عبده رئيس الوحدة القروية بنزلة حسين إن الوحدة المحلية نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات ونقلها من نقاط التجمع وصيانة أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع العامة وتسوية وتمهيد الطرق، لخلق بيئة صحية جيدة والحد من وقوع الحوادث ليلا بما يوفر الراحة وينال رضاء المواطنين.

وأضاف رضا مصطفي رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أن المجلس القروي بطوخ الخيل نفذ حملات نظافة مكبرة تم خلالها رفع المخلفات والقمامة والأتربة  والتراكمات من مدخل وشوارع القرية، كما قامت الحملات بأعمال تمهيد وتسوية الطرق وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات مشيرا إلي أستمرا هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا فيما قامت الوحدة المحلية بقرية دمشير برفع نقاط عزبة زكريا والفلاحين وادموا  ونقلها للمقلب الوسيط تمهيدا لنقلها للظهير الصحراوي.

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات متواصلة بصفة دائمة وتأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات النظافة بكافة شوارع المدينة والقري؛ للعمل على خلق بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.كوفيد 19 بجانب إنارة الشوارع والطرق المؤدية للقري وأحياء المدينة في إطار رفع كفاءة منظومة الإنارة ولتسهيل مرور المواطنين والسيارات بما يضمن الحد من وقوع الحوادث المرورية بهذه الشوارع.

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المنيا شهر رمضان محمد صلاح حملات نظافة أعمدة الإنارة الوحدة المحلية

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