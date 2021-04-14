الجمعيات الخيرية تتسابق لتنفيذ «مطبخ الخير» للأسر الفقيرة بالوادى الجديد

يسابق عدد من الجمعيات الخيرية والشرعية بمحافظة الوادي الجديد على تنفيذ «مطبخ الخير» بديلًا عن «موائد الرحمن» التي توقفت بجميع محافظات مصر، لما يواجه البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد حسان، رئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الخير بمركز الداخلة، أنه يتم تنفيذ مطبخ الخير بالحمعية للمرة الثانية لتقديم الوجبات مطهية وطازجة لليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين من أهالي المحافظة، علاوة على المغتربين، حيث تقدم الجمعية وجبة كاملة ودثمة تحتوي على أرز ونوع من الخضر وسلطة خضراوات ولحمة أو فراخ ونوع من أنواع الفاكهة.

وأضاف «حسان»، أن الجمعية كانت تقدم 1000 وجبة يوميًا في المرة الأولي بواقع 30 ألف وجبة شهريًا، وسوف تقدم الجمعية خلال شهر ونصف زيادة في عدد الوجبات اليومية لتصل إلى 1500 وجبة مغلفة، تصل لأصحابها قبل أذان المغرب مع مندوبين موزعين على كافة المناطق والشوارع بالعناوين وأرقام التليفونات.

وأشار «حسان»، إلى أن «مطبخ الخير» مفتوح طوال شهر رمضان لمن يحتاج من الأهالي الغير قادرين على الشراء، مضيفًا أن جميع الجمعيات الاأهلية والخيرية والشرعية تنفذ «مطبخ الخير» بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبدعم من رجال الأعمال والمتبرعين على حساب الجمعية، ليصل الدعم لمستحقيه، ولرفع المعناة عن كاهل الأسر الواحاتية بالكامل.

وكانت جمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، قد أعلنت نيتها تنفيذ «مطبخ الخير» التابع لبنك الطعام المصري طوال شهر رمضان الكريم.

وأكد محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه يجرى حاليًا الاستعداد والتجهيز اللازم واختيار فريق المتطوعين للمشاركة في «مطبخ الخير» ليكون بديلًا عن موائد الرحمن تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «سلامة»، أنه سوف يتم سيتم تجهيز وتقديم 12 ألف وجبة فطار لحوم مطهية بمشتملاتها، بواقع 400 وجبة يوميًا، و12 ألف وجبة سحور، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأرامل والمطلقات ومهجورة العائل، والمرأة المعيلة، والغارمات، وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز ومدينة بلاط.

وأوضح، أنه تم فتح باب التقدم للمتطوعين سواء للطهي أو توصيل الوجبات للمنازل، بالتنسيق ومشاركة للجمعيات المجاورة، مثل «قرية تنيدة ـ الجمعية الخيرية بتنيدة، قرية شمس ـ الجمعية الخيرية بشمس، وقرية عين عيش ـ جمعية تنمية المجتمع المحلي بعين عيش».