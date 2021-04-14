«الإحصاء» يعلن زيادة جديدة فى صادرات مصر من السلع الزراعية

قفزة فى البرتقال والقطن..

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى حدود 307.6 مليون دولار مطلع العام الجارى 2021 مقابل 295.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.3 مليون دولار خلال عام بنسبة 4.2%.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن برتقال طازج جاء فى المرتبة الأولى بين السلع الزراعية الأعلى تصديرًا بقيمة 74.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 53.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليون دولار بنسبة 40.6% خلال عام، يليه فراولة مجمدة أو طازجة والتى ارتفعت صادراتها لـ 25.3 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى من عام 2021 مقابل 22.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 3.2 مليون دولار بنسبة 14.6%.

كما أشار تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع صادرات مصر من قطن غير مندوف ولا ممشط إلى حدود 22.2 مليون دولار خلال يناير من عام 2021 مقابل 16.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.3 مليون دولار بنسبة 31.7% خلال عام، كما ارتفعت الصادرات من فاصولياء عادية إلى حدود 10.8 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 5.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.4 مليون دولار بنسبة 100.8% خلال عام.

وسجلت الصادرات المصرية من ليمون حامض طازج ارتفاعًا إلى 7.3 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 3.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 3.6 مليون دولار بنسبة 97.1% خلال عام، وخضر آخر ارتفعت من 5 مليون دولار لـ 6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة زيادة بلغت 20.3%.

وعلى النقيض من ذلك، تراجعت الصادرات المصرية من يوسفى طازج إلى 16.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 27.8%، كما تراجعت صادرات بطاطا طازجة من 13.3 مليون دولار لـ 10.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض 18.1% خلال عام.