«مانو» مسحراتي مسيحي يهدي الأطفال الفوانيس في رمضان (فيديو)

يصمم الهدايا لإسعاد اهالي منطقته في الإسكندرية

بجلابية المسحراتي والشال خرج من منزله حاملًا الطبلة، وفي يديه بعض الفوانيس والحلويات لتوزيعها على أطفال منطقته في بهجة وفرحة احتفالًا بأول أيام شهر رمضان المبارك.

« أصحى يا نايم، اصحي يا عم عادل، اصحي يا محمد عشان تاخد فانوس»، بعبارات المسحراتي بدأ أندرو أو «مانو» كما يعرفه جيرانه المرور على جيرانه وأهالي منطقته بسيدي بشر في شرق محافظة الإسكندرية من المسلمين لتهنئتهم بشهر رمضان، وتوزيع الهدايا من الفوانيس والسبح وديكورات رمضان على الأطفال والكبار، في مشهد يعبر عن المحبة والتآخي والمودة بين المسلمين والاقباط في شهر رمضان المبارك.

- عادة سنوية

و بعد انتهاء صلاة التراويح، أرتدى أندرو إبراهيم، ملابس المسحراتي استعدادا لاستقبال جيرانه وأصدقائه بعد الانتهاء من الصلاة، حيث اعتاد على ذلك في شهر رمضان بالخروج بين أهالي منطقته لتهنئتهم وتوزيع الفوانيس، التي يعمل على تصميمها بنفسه قبل شهر رمضان من كل عام.

و قال أندرو، الطالب بالصف الثاني الثانوي، أنه اعتاد على تصميم عدد من الفوانيس بأحجام وأشكال مختلفة قبل شهر رمضان لتوزيعها على جيرانه في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشعر بالبهجة والسعادة من إدخال الفرحة على قلوب الأطفال والكبار من جيرانه في أول أيام رمضان.

- المسحراتي رمز لشهر رمضان

وأضاف لـ « الدستور» أنه يحب أن يرتدي زي المسحراتي لجذب الاطفال، ولشعوره بأجواء رمضان الذي يعتبر المسحراتي جزء أصيل منها ورمزا لشهر رمضان، كما يوقف جميع المارة ويهديهم الفوانيس ويسعد جدا برد فعلهم وفرحتهم.

ومن جانبها قالت رانيا نسيم، والدة اندرو، إن من عادة نجلها النزول أول أيام شهر رمضان لتوزيع الهدايا على الجيران والأهالي في الشارع، وهو ما يخلق جو من الفرحة والبهجة مشيرة إلى أن هذا اليوم هو يوم عيد ننتظره من العام للعام.

- يصنع الهدايا بنفسه

واضافت لـ « الدستور» أنه يعمل على تصنيع جميع الهدايا بنفسه لأنها ترمز للحب أن يكون ما يقدمه من صنع يديه، لافتة إلى أن هذا أقل ما نقدمه لأشقائنا المسلمين في شهر رمضان، فهو شهر نفرح فيه مع أحبائنا وجيراننا، وهو ما اعتدنا عليه في العقار السكني الخاص بنا، فنتجمع عام في رمضان من خلال فطور جماعي يضم المسلمين والمسيحيين ونتشارك فيه الفرحة سويًا.

من جهتها قالت سحر جمعة، أحد الجيران، لـ «الدستور» أن أندرو دائمًا يشاركنا في كل مناسبة، في شهر رمضان والأعياد، ورأس السنة، ويقوم بتوزيع الهدايا والحلويات على الأطفال والمنازل والمحلات، فالجميع يعرفه جيدًا ويحبونه لما يقدمه دائمًا من حب وعطاء دون مقابل.

أندرو مسحراتي يهدي فوانيس رمضان للمسلمين

مسحراتي مسيحي يهدي الأطفال الفوانيس

مسحراتي مسيحي يهدي الأطفال الفوانيس

مسحراتي مسيحي يهدي الأطفال الفوانيس