عزل مرسي والهجوم على الأحراش في الحلقة الأولى من «الاختيار 2»

شهدت مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي مجموعة من الأحداث المثيرة من البداية للنهاية جذبت انتباه الجمهور بشكل كبير مع أحداث الحلقة الأولى مثل عزل مرسي والهجوم على معسكر الأحراش وسط تألق كريم عبد العزيز وأحمد مكي بطلا مسلسل الاختيار 2 الذي ينتظره الجمهور بشدة.

الحلقة الأولى من الاختيار 2

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي مشهد حلم للنجم كريم عبد العزيز يتذكر فيه تفجيرات الحسين الإرهابية عام 2009 واستيقاظه مفزوعا بسبب بشاعة الحادث الإرهابي الذي استهدف عدد من السياح والمواطنين والذي شعر بأن له ذنب فيه بسبب تركه لطفل صغير بعد التحقيق معه وأصبح بعدها إرهابيا، وانتقلت الأحداث إلى عام 2013 بداية الأحداث الحقيقية للمسلسل الجديد حيث شهدت مصر فترة عصيبة في مواجهة الجماعات الإرهابية، وشهدت الحلقة خطاب الرئيس السيسي الذي أعلن فيه خريطة الطريق وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتتناول الحلقة الأولى تواجد النجم أحمد مكي في قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء وتحديدا في معسكر الأحراش رفقة الفنان أحمد فهمي الذي يقدم دور شرف في المسلسل الجديد وبالفعل يقوم بعمليات نوعية متنكرا في شخصية سيناوي ويقبض على عدد من الإرهابيين من المناطق السكنية وفي نهاية الأحداث يحدث هجوما إرهابيا كبيرا فجر الرابع من يوليو عام 2013 بعدد كبير من عناصر الجماعات الإرهابية ويتصدى رجال المعسكر لطليعة الجماعة الإرهابية ولكن مع الوقت يكتشفوا أن عدد الهجوم كبير للغاية ويطلبون الدعم من غرفة القوات المسلحة فيحاول الشهيد أحمد منسي دعمهم فورا.

وخلال الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار 2 أيضا يقبض كريم عبد العزيز الذي يقدم شخصية المقدم زكريا بقطاع الأمن الوطني على عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين أعدوا مجموعة من المتفجرات من أجل تفجير مظاهرات المصريين ضد الجماعة الإرهابية.

ويعد مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد من أهم الأعمال هذا العام والأضخم إنتاجيا ويتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020