الحلقة الأولى من مسلسل النمر.. هنا الزاهد تصدم محمد إمام بسيارتها وتلغى زفافها

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء أولى حلقات مسلسل النمر الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام على قناة "الحياة الفضائية".

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل النمر:

بدأت الحلقة من مسلسل النمر في إطار من التشويق والإثارة بمشهد هروب محمد إمام الذي يجسد شخصية تدعى "كرم" من رجال الفنان حمدي هيكل بسبب الثأر في إحدى قرى الصعيد حيث استطاع الهرب منهم وقرر السفر إلى لبنان للإبتعاد عنهم.

وظهر خلال الأحداث داخل حي "الصاغة" والذي يشهد تحالف بين كبار تجار الذهب في المنطقة وهم الفنان محمد رياض، والفنان بيومي فؤاد.

وشهدت الحلقة تجهيزات وتحضيرات حفل الزفاف بين كل من الفنان خالد أنور الذي يظهر بشخصية تدعى "حسن" نجل الفنان بيومي فؤاد الذي يظهر بشخصية تدهى "عنتر" والفنانة هنا الزاهد نجلة الفنان محمد رياض.

وأثناء تواجد خالد أنور وهنا الزاهد داخل الفندق الذي يشهد حفل زفافهما تلقت هنا الزاهد رسالة مجهولة المصدر تتهم فيها حبيبها خالد أنور بخيانتها داخل الغرفة الخاصة به.

وذهبت هنا الزاهد على الفور لغرفة خالد أنور لتجد معه صديقتها الفنانة ولاء الشريف معه داخل الغرفة، وعلى الفور استقلت هنا الزاهد سيارتها وهي في حالة انهيار بسبب اعتقادها خيانة خالد أنور لها وصدمت الفنان محمد إمام بسيارتها.

وقام هنا الزاهد بنقل محمد إمام على الفور إلى المستشفى لتدخل في حالة إنهيار وتقرر إلغاء حفل الزفاف بسبب خيانة خالد أنور لها مع صديقتها.

محمد إمام يفقد ذاكرته بعد حادث السير:

وقرر محمد رياض إلغاء حفل الزفاف لتظر الحقيقة وهي أن صديقاتها ولاء الشريف وإيناس كامل كانا داخل غرفة خالد أنور لتنسيق مفاجأة لها معه ولكنها تفهمت الأمر بشكل خاطئ.

واصرت هنا الزاهد على إلغاء حفل الزفاف لحين الأطمئنان على الحالة الصحية لمحمد إمام خاصة وإنها دخلت في حالة إنهيار بسبب الحادث معتقده إنه قد رحل عن الحياة.

وفقد محمد إمام الذاكرة متأثرا بالحادث وقام محمد رياض وبيومي فؤاد بمرافقته إلى حي الصاغة لتظهر النجمة نرمين الفقي والتي ابدت سعادتها بإلغاء حفل زفاف هنا الزاهد وخالد أنور وقالت لمحمد إمام "هكون في ضهرك إكراما لانك كنت سبب في الغاء الفرح".

صناع مسلسل النمر لمحمد إمام:

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.