إصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بطريق دسوق في البحيرة

اصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أمام مزلقان محطة الفتح بطريق (دسوق- دمنهور)، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى بمدينة دمنهور لتلقى العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي الرحمانية المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق (دمنهور - دسوق)، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص والمصابون هم:" سعد محمد محمد، 65 عامًا، عبد المنعم جمال عثمان، 36 عامًا، وليد حامد الشريف، 42 عامًا، صالح ابراهيم عبدالحليم، 35 عامًا، محمود محمد مدين، 22 عامًا، تقي محمد مدين، 19 عامًا"، والجميع مصابين بجروح وكدمات وكسور مختلفة بجميع أنحاء الجسم جارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين فى الحادث .

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما انقلبت، مساء الثلاثاء، سيارة نقل محملة بمواد غذائية على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة إخطارًا من النجدة يفيد انقلاب سيارة محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاي البارود، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة لمكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة، وجار رفع آثار الحادث من على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالبحيرة وجار تحرير محضر بالواقعة العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كما قامت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بإخلاء مخلفات الحادث من مكان الحادث وتم فتح الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة.