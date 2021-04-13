الأربعاء 14 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برنامج «بيت للكل» على التلفزيون المصري قريبًا (فيديو)

بيت للكل
بيت للكل

أعلنت الفضائية المصرية (التلفزيون المصري)، عن برنامج "بيت للكل" والذي يعرض على شاشتها قريبا ضمن البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة وطرحت البرومو الدعائي للبرنامج.

وتطلق  الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين  أول وأكبر  برنامج تليفزيوني عربي مشترك بعنوان: "بيت للكل" يهدف إلى تقديم رساله إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كافه القضايا.

والفضائية المصرية، إحدى قنوات التليفزيون المصري وتبث من القاهرة وتهتم بالبرامج الترفيهية والإخبارية والمنوعة وتبث على مدار 24 ساعة يوميا.

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