«الدواء» تشارك فى افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفى بكلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها شاركت في افتتاح وفعاليات الملتقى التوظيفي بكلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة لطالبات الفرق النهائية بالكلية، والذي عقد تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بهدف تعريف طالبات الكلية من الفرقتين الرابعة والخامسة بالمجالات المختلفة للعمل، وذلك بحضور مجموعة متميزة من المتخصصين في المجالات الصيدلية بسوق العمل.

وأكدت الهيئة خلال مشاركتها على أهمية تنمية مهارات البحث عن المعلومات المحدثة والموثقة فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية، و إيصال تلك المعلومات الصحيحة إلى مقدمي الرعاية الصحية والجمهور على حد سواء، والتعريف بمهام مراكز المعلومات الدوائية، ودورها في نشر الوعي عن الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلية المختلفة، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويساهم في حصوله على مستحضرات دوائية آمنة وفعالة.

وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في تلك الفعاليات جاءت في إطار حرصها على إرساء أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وكانت قد قامت هيئة الدواء المصرية بتنظيم ورشة عمل عن أساسيات اليقظة الصيدلية بالتنسيق مع معهد التدريب المهني بالقطاع الطبي التابع لوزارة الداخلية بحضور عدد 53 من الصيدلة وتمريض العاملين بمستشفيات وزارة الداخلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وتضمنت الورشة عقد محاضرة وتدريب على أساسيات اليقظة الصيدلية وأهميتها وكيفية الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمستحضرات الصيدلية من أدوية ولقاحات ومستحضرات حيوية ومستلزمات طبية. وشهدت الورشة تفاعل قوي للسادة المتدربين واستيعاب لأهمية تطبيق أسس اليقظة الصيدلية في مراكز الرعاية الصحية المختلفة التابعين لها، مما يساهم في حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

وقد تم التنسيق مع قيادات التفتيش الصيدلي والسادة الصيادلة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم عقد برنامجا تدريبيا على مدار أربعة أيام "عبر إحدى المنصات الإلكترونية "، موجها إلى 60 صيدلى من مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، وقد شمل البرنامج توضيحا لآليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسية في مصر، والتأكيد على الدور المحوري للصيدلي في رفع درجة الوعي فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية والمستلزمات الطبية وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية لدى الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، ومراقبة الاستخدام الآمن للدواء.

وتتمثل اليقظة الصيدلية في القيام بمراجعة الأدوية بعد تداولها في السوق، وتقديم تقرير دوري في حال حدوث أي ضرر جانبي غير متعارف عليه ينتج عن تناول أي دواء، ويشمل نطاق عمل إدارة اليقظة كل من "الأدوية البشرية والمستحضرات الحيوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية".