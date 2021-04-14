رئيس سنورس بالفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد والمحال التجارية والمقاهى والمطاعم
رئيس مدينة سنورس بالفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم
صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه يتم متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد بمدينة سنورس وقرى المركز، حيث قام أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، بأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة سنورس.
وأضاف أنه تم تنفيذ حملة قامت بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بعدد من شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتوعية المواطنين بعدم التزاحم وتجنب التجمعات حرصًا على سلامتهم .
وأشار رئيس المركز إلى أنه تم اليوم رفع (320) طن قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز، وترحيلها إلى المدفن الصحي بكوم أوشيم، كذلك تتم متابعة مستمرة لسير العمل بمستشفى سنورس المركزي، للوقوف على مدى توافر الأطقم الطبية والأدوية ومخزون الأكسجين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وتكثيف الحملات خلال شهر رمضان المعظم.
ونظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8679 طن قمامة، وإزالة 897 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2109 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وكشف الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 29 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 2810 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 16 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلًا عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1250 مترا، وحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 450 مترا، كما تم صيانة 235 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.
وقال المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إن الحملات أسفرت عن رفع 2239 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 278 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب وصيانة 364 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
وصرح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بأنه تم تنظيم 19 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 730 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، ومصادرة عدد 23 شيشة، فضلًا عن صيانة وتركيب 900 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 850 كشاف إنارة، وتركيب 50 كشاف ليد.