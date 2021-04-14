رئيس سنورس بالفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد والمحال التجارية والمقاهى والمطاعم

رئيس مدينة سنورس بالفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه يتم متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد بمدينة سنورس وقرى المركز، حيث قام أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، بأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة سنورس.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة قامت بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بعدد من شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتوعية المواطنين بعدم التزاحم وتجنب التجمعات حرصًا على سلامتهم .

وأشار رئيس المركز إلى أنه تم اليوم رفع (320) طن قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز، وترحيلها إلى المدفن الصحي بكوم أوشيم، كذلك تتم متابعة مستمرة لسير العمل بمستشفى سنورس المركزي، للوقوف على مدى توافر الأطقم الطبية والأدوية ومخزون الأكسجين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وتكثيف الحملات خلال شهر رمضان المعظم.

ونظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8679 طن قمامة، وإزالة 897 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2109 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وكشف الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 29 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 2810 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 16 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلًا عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1250 مترا، وحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 450 مترا، كما تم صيانة 235 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إن الحملات أسفرت عن رفع 2239 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 278 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب وصيانة 364 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

وصرح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بأنه تم تنظيم 19 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 730 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، ومصادرة عدد 23 شيشة، فضلًا عن صيانة وتركيب 900 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 850 كشاف إنارة، وتركيب 50 كشاف ليد.

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