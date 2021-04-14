الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى

عطلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وأثار القرار الذي نفذته شرطة الاحتلال في القدس اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

من جانبه، قدم السفير الأردني لدى إسرائيل احتجاجا شديد اللهجة إلى السلطات الإسرائيلية، حسبما ذكرت قنوات إسرائيلية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال، محذرا من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسئوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

واعتبر أبوردينة أن هذه الممارسات عدوان عنصري على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان العالمية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين الصائمين من الإفطار بالمسجد الأقصى المبارك أمام باب الأسباط في ساحة الغزالي، واعتقلت شابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب باب الأسباط منعت المواطنين من الإفطار في ساحة الغزالي.

كما أقدم ضباط من شرطة الاحتلال على خلع باب مئذنة باب الأسباط واقتحموا سطح المئذنة، وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، قد نبّه، فى وقت سابق من اليوم، على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره، خاصة في شهر رمضان، لنيل الأجر العظيم الذي أعده الله لعمارته والصلاة فيه، خاصة في ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه، منوهاً إلى أن التوقيت المعتمد في فلسطين للفجر والمغرب وسائر الأوقات هو التوقيت الدهري للمسجد الأقصى المبارك الذي تعتمده دار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وهنأ مفتى القدس أبناء الأمة الإسلامية عامة، والشعب الفلسطيني خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا إلى المحافظة على حرمته، مهيبا بأصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان حفاظا على حرمة الشهر الكريم، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.