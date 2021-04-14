الإنجليز يلقون بشقيق «موسى» أمام القطار .. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل محمد رمضان

الإنجليز يلقون بشقيق موسي أمام القطار .. تفاصيل الحلقة الاولي من مسلسل محمد رمضان

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل موسي والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان بدراما مشوقة، حيث قدم العمل على شاشة قناة دي إم سي في الساعة السابعة إلا ربع وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته أيضا عدد كبير من النجوم.

وبدأت الحلقة الأولى من خلال تعريف شخصيات المسلسل حيث ظهر موسى وشقيقه رويعي الشخصية التي يقدمها الممثل الشاب مصطفي غريب وأيضا شخصية شفيقة شقيقة الفنان محمد رمضان وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي في أول تعاون بينها وبين الفنان محمد رمضان.

بينما استمرت الحلقة في ظهور العمدة الشخصية التي يقدمها الفنان مفيد عاشور بينما يحاول مساعدة الإنجليز في الحصول على بعض الشباب الذين سيساعدون الإنجليز وتم اختيار رويعي شقيق موسي؛ بينما رفض موسي ذلك وتقدم ليكون بديلا عنه.

ضمن أحداث المسلسل نفسه ظهر الفنان رياض الخولي أحد كبار البلدة في الصعيد والتي يدور ضمنها الأحداث وهو يساعد في إخفاء رويعي وموسى بينما قام قائد الانجليز في البلدة برمي رويعي أمام القطار وحاول موسى إنقاذه لتنتهي الحلقة عند ذلك الأمر.

وكانت قد ظهرت أيضا الفنانة تارا عماد والتي تقدم شخصية حبيبة محمد رمضان والتقاها علي النيل دون معرفة أهلها.

ومسلسل موسى من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وهو ضمن الأعمال المشاركة في السباق الرمضاني الحالي ضمن ما يقرب من ٢٧ مسلسلا كانت لشركة سينرجي النصيب الأكبر منهم ومنها مسلسل اللي مالوش كبير بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي ومسلسل الاختيار الجزء الثاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي ومسلسل وكل ما نفترق بطولة الفنانة ريهام حجاج وعدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة.

وحل محمد رمضان ضيفاً على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC وقال خلال الحلقة: "هخلص تصوير موسى يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد"، مؤكدًا: "أنا ليس عندي قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما أدخل أصور ولازم أذاكر كويس، وبستغرب أن في حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى".