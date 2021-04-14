نيرمين الفقى تخطف الأنظار فى أولى مشاهد مسلسل «النمر»

نيرمين الفقي تتألق في النمر

قلبت الفنانة نرمين الفقي أحداث مسلسل "النمر" رأسًا على عقب بظهورها في نهاية الحلقة الأولى، لتخلق حالة من الغموض بعد تحديها لمحمد رياض أحد أكبر تجار سوق الصاغة.

وقررت نرمين الفقي التي تلعب شخصية "شمس الحلق" مساعدة محمد إمام، بعدما تسبب في إلغاء فرح هنا الزاهد ابنة محمد رياض خلال أحداث المسلسل من "حسن الحلق" الذي يلعب دوره الفنان الشاب خالد أنور، بعدما اكتشفت خيانته من إحدى صديقاتها يوم الفندق المقام به فرحها، فقررت قيادة سيارتها بأقصى سرعة لتهرب من الفندق، وتصطدم بمحمد إمام الذي يظهر لها فجأة على إحدى الطرقات.

لتكشف نرمين عن سعادتها البالغة لعدم إتمام تلك الزيجة، مهنئة عنتر الحلق الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد ووالد خالد أنور الذي يدعى "حسن" خلال الأحداث، ويتضح مع تتابع الحلقات سر مساعدتها لمحمد إمام وحالة السعادة التي غمرتها.

مسلسل النمر للنجم محمد إمام، يعرض على قناة الحياة، ويعرض يوميا خلال شهر رمضان الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 2:00 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1.30 ظهرًا.

ويضم مسلسل "النمر" العديد من الفنانين منهم محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.

من جانب اخر كشف مؤلف العمل محمد صلاح العزب في تصريحات إلى أن أحداث المسلسل تدور في منطقة الصاغة والصراعات ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة لافتاً أن العمل عن خبايا صناعة الذهب من نواحي مختلفة سواء الشرعية وغير الشرعية، والتنقيب عن الدهب غير الشرعي وتجارة الألماس غير الشرعية. وتابع العزب أن محمد إمام يجسد في «النمر» دور صعيدى لأول مرة في حياته، وأنه الوحيد الذي يتحدث بالصعيدي من بين كل الأبطال، موضحاً أن إمام عمل كثيراً على الشخصية قبل بدء التصوير لاسيما لتحدثه بلهجة صعيدية مختلفة عن باقى الابطال إضافة إلى تضمن العمل العديد من مشاهد الاكشن التي تدرب عليها امام بشكل مميز.