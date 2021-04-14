مدير ووكيل أوقاف المنوفية يؤديان صلاتى العشاء والتراويح بقويسنا

أدى الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح بمسجد فؤاد بمدينة قويسنا.



وأشاد الخطيب، بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف بالمساجد والمتعلقة بارتداء الكمامات واصطحاب المصلى الشخصي والوضوء بالمنزل والتباعد الاجتماعي، وطالبهم بالمواظبة عليها، حتى تظل بيوت الله مفتوحة، تؤدى فيها الصلوات.

وقال الخطيب في كلمة وجهها للمصلين عقب أداء صلاتي العشاء والتراويح، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يساهم في استمرار المساجد مفتوحة.

وأم المصلين في صلاتي العشاء التراويح، الدكتور أحمد مهدي إمام مسجد فؤاد، والدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية.

وأجرى وكيل أوقاف المنوفية، جولة تفقدية لبعض مساجد قويسنا، بصحبة الدكتور كمال السباعي وكيل المديرية، والشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة، لمتابعة التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت نجاح إقامة أول صلاة تراويح في شهر رمضان، أمس، والتزم المصلين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل المساجد.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف ثقتها في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها، داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وحددت الوزارة مجموعة من الالتزامات على المصلين جاءت على النحو التالى:

1- الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على 30 دقيقة.

2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.

3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح.

4- الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد.

5- الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.

ويحظر القرار خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعـام الرمضانية، سواء أقيمت فى أماكن مفتوحة (كالشوارع - الميادين - ساحات المساجد - مداخل الأبنية السكنية) وغيرها، أو فى أماكن مغلقة.

كما يحظر القرار خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية فى الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها فى الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية.