الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 1 مسلسل ملوك الجدعنة

«ملوك الجدعنة» وأبطاله تريند على «تويتر» بعد عرض الحلقة الأولى

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

يخوض النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد الماراثون الرمضاني الجاري لأول مرة في عمل درامي واحد بعنوان “ملوك الجدعنة” على شاشة “mbc مصر”، وحققا نجاح جماهيري كبير بعد عرض الحلقة الأولى التي شهدت العديد من الأحداث الشيقة.

"ملوك الجدعنة" وأبطاله تريند على "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى

وتصدر مسلسل "ملوك الجدعنة" والفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان تريند أول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على شاشة "mbc" مصر.

قنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة

 ويتم إذاعة الحلقة يوميا الساعة السابعة مساء بعد برنامج رامز جلال على شاشة قناة “mbc مصر” وذلك بشكل حصري.

 

فريق عمل مسلسل ملوك الجدعنة

 المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

عمرو سعد ومصطفى شعبان بطلان مسلسل واحد لأول مرة

ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.

مواعيد عرض مسلسل ملوك الجدعنة

يعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة mbc، ومنصة شاهد VIP قبل عرضه على القناة بدون فواصل إعلانية، وهي إحدى المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض العمل بعد الإفطار تحديدًا في الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.


أحداث مسلسل ملوك الجدعنة

تدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون خلال مسلسل ملوك الجدعنة طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير ، ينتمي مسلسل ملوك الجدعنة إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القصص الاجتماعية والبطولة في إطار من التشويق والإثارة.

ملوك الجدعنة قصة مسلسل ملوك الجدعنة مصطفى شعبان الفنان حسن الرداد عمرو سعد تويتر تريند تويتر

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