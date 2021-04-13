الأربعاء 14 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طنطا تحرز كأس بطولة الاسكواش

جامعة طنطا تفوز بكأس المركز الأول لبطولة الجامعات للإسكواش

اسكواش طنطا
اسكواش طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، فوز منتخب جامعة طنطا بكأس المركز الأول وذهبية بطولة الجامعات المصرية للإسكواش، والتي أقيمت بنادى النادى بمدينة 6 أكتوبر  فى الفترة من 10-12 إبريل الجارى .

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، مشيراً إلى أن مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الطلابية جزء من خطة الجامعة لدمجهم مع زملائهم.

ضم منتخب جامعة طنطا ‏يوسف مصطفى شوقي طب الأسنان،  وأحمد أيمن أبو العلا بكلية الطب البشري،  وأحمد عبد الرحمن المشد بكلية الطب البشري، وسيف أحمد فتوح رضا بكلية طب الأسنان، وندى ‏ إيهاب علي حافظ بكلية طب الأسنان، وعليا وليد عادل الششتاوى بكلية الطب البشرى.

كما فاز ‏ أحمد أيمن أبو العلا بكاس المركز الثاني وفضية الفردي "طلبة"، وأحمد عبد الرحمن المشد الطب البشري بالمركز الثالث وبرونزية الفردى "طلبة"، كما فازت ندى ‏ إيهاب علي حافظ بطب الأسنان بكاس المركز الثاني وفضية الفردي "طالبات"، وعليا وليد عادل الششتاوى بالطب البشرى بكاس المركز الثالث وبرونزية الفردي "طالبات".

وعلى جانب آخر؛ أكد ‏الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لكافة أنشطة وفعاليات المجلس القومي للمرأة بالغربية بما يسهم في آداء رسالته على النحو الأمثل.

‏جاء خلال مشاركته اليوم اجتماع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية ، حيث كان في استقباله الدكتورة صفاء مرعي وأعضاء المجلس .

من جهة أخرى، أشاد رئيس الجامعة بالإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، بموجب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، معربًا عن سعادته بعضوية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلس‏.

وأفادت الدكتورة صفاء مرعى بدور رئيس جامعة طنطا، وإيمانه الشديد بقضايا المرأة ودعمه اللامتناهي لأنشطة المجلس، من خلال التعاون المشترك بين الجانبين والموافقة على إنشاء وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والتوعية بقضاياها بما في ذلك ختان‏ الإناث، ومكافحة العنف ضد المرأة، والتحرش.

 

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