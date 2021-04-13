النقض تؤيد المشدد 15 عاما لعناصر إخوانية في اقتحام قسم القرين

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عاما والمراقبة الشرطية وأيدت حكم محكمة الجنايات في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة القرين بالزقازيق في 2013.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وقاموا باقتحام قسم شرطة القرين وإضرام النيران في محتويات القسم.



وأضافت التحقيقات أنهم انضموا لجماعة والاشتراك في جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخصة باستعمال القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات من شأنها احداث الموت أسلحة بيضاء وشوم وزجاجات حارقة.



وأضافت التحقيقات أنهم خربوا مباني وأملاك عامة مبني ديوان قسم شرطة القرين اقتحام القسم وإضرام النيران في محتويات القسم وتكسير أثاثه وتخريبه باستخدام القوة والعنف مع موظفين عمومين هم ضباط وأفراد الشرطة العاملين بقسم شرطة القرين وأطلقوا صوبهم أعيره نارية ورشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة أثناء تأديتهم لوظيفتهم كما عطلوا وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بأن قاموا عقب اقتحامهم ديوان القسم بإضرام النيران بعدد من السيارات بيك أب شرطة وسيارة لوري خاصة بترحيلات القسم وسيارة إطفاء التابعين جميعهم لوزارة الداخلية.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرر إحالة كلا من "محمد. ع. م. ب" و"محمد. م. ف" و"حسام. س" و"محمد. م" و"محمد. م" مقيمين بدائرة قسم شرطة القرين إلى محكمة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب متهمين في الجناية رقم 2504 لسنة 2013 قسم شرطة القرين 3058 كلي جنوب الزقازيق لمحكمة الجنايات (دائرة الإرهاب)، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية واقتحام قسم شرطة القرين وإضرام النيران في محتويات القسم وتكسير أثاثه وتخريبه باستخدام القوة والعنف مع موظفين عمومين هم ضباط وأفراد الشرطة العاملين بقسم شرطة القرين وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية ورشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

وتسبب المتهمون في إصابة كل من "علي. م. ح. ذ" مساعد شرطة و"السيد. م" أمين شرطة، كما ساعدوا المقبوض عليهم "أيمن. ع" و"محمد. س" و"عبدالله. ا" و"أحمد. ع" و"رضا. ا" و"محمد. ا" على الهروب عقب اقتحامهم السجن قسم شرطة القرين.

كما وجه لهم اتهاما بإضرام النيران بعدد من سيارات الشرطة، عبارة عن "بيك اب شرطة" وسيارة لوري خاصة بترحيلات القسم وسيارة إطفاء التابعين جميعها تابعة لوزارة الداخلية، وإتلاف السيارة رقم "ر م أ 3659 مصر" والسيارة رقم 45552 ملاكي الشرقية والسيارة رقم 3689 ر ع ط ملاكي شرقية، المملوكين للمجني عليهم ملازم أول "وليد م ع"، وملازم أول "أحمد أ خ" وملازم أول "إيهاب إ م" الضباط بقسم شرطة القرين، والدراجات البخارية المملوكة للمجني عليهم رقيب شرطة "حسام ع" ورقيب شرطة "السيد ك" وعريف شرطة "هشام إ" وعريف شرطة "سعيد م" وعريف شرطة "علي م" من قوة قسم شرطة القرين.