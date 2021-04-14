إحباط محاولة تهريب عدد من سماعات الأذن التعويضية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من سماعات الأذن التعويضية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكب يحمل جنسية عربية عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وقام عمرو العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف جورج صفوت فرج، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.

وبالعرض على أسامة محمد دياب، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة، من جورج صفوت، وسامي نبيل، تحت إشراف عمرو العميري، لتفتيش الراكب ذاتيًا، فتبين وجود 160 سماعة إذن تعويضية أسفل حزام طبي ملفوف على وسط الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها.

قرر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 39 لسنة 2021، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، وحرص وزارة المالية و مصلحة الجمارك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورمحمد معيط وزير المالية، على إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وخاصة بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق «AC»، في ظل سعي مصلحة الجمارك لتفعيل الأنظمة الإلكترونية، تماشيًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي.