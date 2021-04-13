البيت الأبيض: قلقون من إعلان إيران الاستفزازي حول التخصيب

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: نحن قلقون من إعلان إيران الاستفزازي حول التخصيب لكننا نتوقع استمرار المفاوضات.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على منشأة نظنز النووية الإيرانية.



‏وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الولايات المتحدة تركز على المناقشات الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي مع إيران هذا الأسبوع.



‏وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لم يتم إطلاعهم بأي تغيير على سير محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني بعد حادث نطنز.

وتابع البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين: نركز على الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان مفاعل نطنز الإيراني تعرض لهجوم أدى لحدوث اضرار كبيرة اتهمت فيه إيران اسرائيل.

وقبل يومين، صرح مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.

وقال غري ابادى فى تغريدة له على تويتر، إن "التخصيب في نطنز لم يتوقف، وإيران سترد بما يشمل خطط تطبيق بعض الإجراءات الفنية التي سيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع بها".

وأشار المسؤول الإيرانى إلى أن عملية استبدال أجهزة الطرد المركزي المتضررة، بما فيها أجهزة أكثر قوة، قد بدأت فورا.

يذكر أن إيران قد اتهمت إسرائيل باستهداف محطة نطنز الكهروذرية، معتبرة أن الهجوم يهدف إلى تقويض العملية التفاوضية حول العودة للاتفاق النووي الإيراني الجارية في فيينا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن دعم موسكو الكامل لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ورفضها أي محاولة لعرقلتها، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الثلاثاء.

وقال لافروف، ينبغي أن تتمكن طهران من الانتفاع اقتصاديا من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن التعاون بين طهران و موسكو في بوشهر متواصل.

وتابع لافروف: “نستغرب وندين العقوبات الأوروبية الأخيرة على مسؤولين إيرانيين في خضم محادثات فيينا”.