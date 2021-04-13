3 مصابين في اصطدام سيارة ملاكي بسور كوبري 6 أكتوبر

رفع حطام سيارة ملاكي اصطدمت بسور كوبري 6 أكتوبر

تمكن رجال المرور بالقاهرة من رفع حطام سيارة ملاكي اصطدمت بسور كوبري ٦ أكتوبر.

تلقت نجدة القاهرة بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بسور كوبري ٦ أكتوبر، بالقرب من المنطقة العلوية لميدان عبدالمنعم رياض.

تم توجيه ونش مرور، وتبين إصابة ٣ أشخاص بإصابات متفرقة بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد أحدهم، والذى كان يقود السيارة بسرعة زائدة فاصطدم بسور الكوبري.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الهلال الأحمر لإسعافهم، فيما قام ونش المرور برفع السيارة من نهر الكوبري، وتم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تعليق العمل بالفترة الإضافية والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقرر تعليق العمل بالفترة الإضافية بوحدات المرور من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، على أن يكون العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وشنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بوزارة الداخلية المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1606 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و128 مخالفة السير دون تراخيص "قيادة وتسيير"، و13 دراجة نارية مخالفة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و19 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.