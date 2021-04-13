الثلاثاء 13 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة «الناس لبعضهم» تواصل توزيع تبرعاتها بأسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تواصل مبادرة " الناس لبعضم " التي أطلقها اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان في مارس ٢٠٢٠ جهودها وأنشطتها الإنسانية والمجتمعية المختلفة لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً والأولي بالرعاية بهدف تلبية مطالبهم ورسم البسمة والفرحة على وجوههم.


وكلف محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائبته، والمشرف على المبادرة بتسليم 5 كراسي متحركة لذوى الإحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعي، بجانب تسليم ثلاجة لإحدي الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك بحضور الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.


ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة أبو زيد بأن ما تم تسليمه اليوم من أجهزة حركية وكهربائية يأتي ضمن سلسلة التبرعات العديدة التي قدمها أبناء المحافظة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف والعطاء اللامحدود لدعم المبادرة منذ الإعلان عنها، وأن وجه اللواء أشرف عطية حينذاك بفتح حساب بإسم مؤسسة التكافل الإجتماعى بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

 

وأوضحت أن إجمالي تبرعات المبادرة وصلت حتى الآن إلى 3.2 مليون جنيه، وتم وضع منظومة محكمة تنفيذاً لتعليمات المحافظ  لتوزيع هذه التبرعات بشفافية كاملة علي الأسر الأكثر إحتياجاً حيث تم توزيع 150 ألف طن مواد غذائية ، و 700 شنطة رمضانية ، بجانب توزيع 4900 بطانية ولحاف ، وتم كذلك توزيع 59 كرسي متحرك لذوي الإحتياجات الخاصة ومرضي الشلل الرباعي والمسنين ، مع تسليم 6 ثلاجات و 5 غسالات و 7 بوتاجاز لحالات من الأيتام والفتيات المقبلات على الزواج ، بجانب تركيب 153 عداد مسبق الدفع ، ودفع المصروفات لـ 77 طالب من غير القادرين.


وأضافت غادة أبو زيد بأنه تم أيضاً من خلال المبادرة توفير المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلى لمصابى كورونا ، مع صرف 219 روشته لأمراض مزمنة ، علاوة على تحويل 250 حالة مرضية لعيادات خارجية في التخصصات  المختلفه أو مستشفى أسوان الجامعى، مشيرة إلى أنه بالتوازى تم إجراء جراحات لعدد 216 حالة ، فضلاً عن تركيب 28 أجهزة تعويضة لحالات بتر في الساق أو شلل الأطفال ، مع بناء 23 منزل لمتضرريين ، بالإضافة إلى تركيب 1430 سقف صاج بالقري والنجوع ، وكذا توصيل 279 وصلة مياه.

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